Ya con varias heridas de bala en el pecho, Edgar García Tejada, conocido en la música urbana como “El Ministro”, trató de escapar del ataque a tiros.

Su compañera consensual, Kaleimy Cosme, se lanzó al suelo de la guagua “pick up” en la que viajaban mientras intentaban huir para sobrevivir a los disparos, según testificó en la vista preliminar contra Heidy Marmolejo García, alias “la Diabla”, imputada de ordenar el ataque.

“Desde la primera vez que nos dispararon, frente a la casa, ya Edgar tenía la mandíbula caída, estaba sangrando demasiado. Se le veía en su pecho que estaba mal herido”, narró Cosme, en el Tribunal de Carolina.

“Ya le habían dado varias veces. Me gritaba que le habían dado. Me decía: ‘Ma qué esta pasando, me dieron, me dieron’. Yo procedía a gritarle que me dejara bajar, por los nenes. Me decía que no”, agregó. “Sus gritos eran de confusión”.

García Tejada fue asesinado el 29 de octubre de 2022, mientras que Cosme salió ilesa físicamente. Por el crimen, la Fiscalía de Carolina presentó cargos contra Marmolejo García alegando que coordinó el ataque con Giovann J. Stella Laboy y José Maldonado Ortiz.

El desfile de prueba comenzó este miércoles tras el arresto, en julio, de Marmolejo García en Texas. La imputada fue extraditada a la isla en septiembre.

Como primera testigo de la vista preliminar, Cosme relató que mantuvo una relación “bastante complicada” con García Tejada desde el 2018, pues se dejaban y volvían continuamente. Ambos procrearon un hijo. Además, García Tejada tenía la custodia de otros dos hijos de una relación anterior.

A preguntas de la fiscalía y de la defensa, la testigo explicó que, pese a terminar la relación formalmente el 8 de junio de 2022, sostenía con García Tejada encuentros sexuales, algunos de los cuales grababan para publicar en una cuenta de “OnlyFans” para generar ingreso económico “extra”.

Asimismo, reconoció que posterior a esa fecha se molestó al conocer que García Tejada tenía una relación sentimental con otra mujer que tenía un vehículo Hyundai Veloster color blanco. Aseguró que desconocía quién era.

Cosme declaró que, el 14 de agosto, vio el mismo vehículo frente a la casa de García Tejada, por lo que sostuvo un altercado con el hombre porque en ese momento se negó a entregarle a su hijo. Por la situación, García Tejada llamó a la Policía, así que Cosme se marchó, aunque regresó más tarde para tomarle fotos al auto.

La testigo declaró que, cuatro días después, vio a ese mismo auto pasar frente a ella en la avenida Baldorioty de Castro, en Carolina, por lo que lo persiguió. Admitió haber intentado bloquearle el camino y bajarse para reclamarle que saliera del carro.

Indicó que era conducido por una mujer, pero que no le vio el rostro y que se marchó del lugar. Cosme intentó seguirla nuevamente, pero chocó contra una valla.

Cosme indicó que, minutos más tarde, recibió, mediante una aplicación de mensajería, una comunicación de alguien que ella conocía como “Michelle Rose”, con quien había trabajado y compartido fuera de las labores, pero que luego se enteró que su verdadero nombre es Heidy Michael Marmolejo García.

“Ella me manda mensajes diciendo que si le tocaba a Edgar, me iba a romper la cara, que no tenía el poder para tocarla”, declaró Cosme, a preguntas de la fiscalía.

Luego, Cosme reconoció que en ese intercambio de mensajes le adviritó que “no la quería cerca de mi hijo. Ella (Marmolejo) me dijo - en un mensaje de voz - que mi hijo era su hijastro”.

“Después de ese mensaje de voz, le contesté ‘te mato’”, agregó la testigo. “Después de eso, nunca me volvió a contestar”.

Según Cosme, se mantuvo separada de García Tejada hasta un mes después, para finales de septiembre de 2022, cuando recibió una comunicación del hombre. Entonces, ambos se hospedaron, por varios días, en un Airbnb junto con los tres niños.

“Edgar me comenta que está teniendo problemas con ella, que no se quería ir de su residencia”, contó. “Regresamos el 25 (de septiembre) y ella todavía estaba en la casa. Él se fue a resolver el problema con ella”.

El testimonio no explicó cómo volvieron a reanudar la relación, pero Cosme señaló que para el 29 de octubre ella y su hijo estaban viviendo de nuevo en la casa de García Tejada y los otros dos menores.

Según el testimonio, ese día, García Tejada quiso ir a la casa de sus padres en Villa Palmeras, San Juan, a eso de la 1:30 de la madrugada a buscar las llaves de una motora y le pidió a Cosme que lo acompañara. Admitió que en ese momento dejaron los tres menores solos en la casa.

Dijo que en el hogar de los padres de García Tejada estuvieron unos breves minutos y regresaron a la casa en Carolina. Cuando se estacionaban en reversa frente a la vivienda, declaró que frente a la guagua se estacionó un vehículo blanco con tres personas en el interior. Detalló que una de esas personas, vistiendo una máscara que le cubría todo el rostro, sacó la mitad de su cuerpo por la ventana y les disparó.

Recordó que fueron “bastantes” disparos, que se comenzaron a romper los cristales y que ambos gritaban. Describió los disparos como “corridos”, como si fueran armas automáticas.

En ese momento fue que García Tejada aceleró el auto, chocando el de un vecino al marcharse del lugar “para tratar de mantenernos con vida”.

Cosme dijo que le pidió que la dejara bajar del auto para irse con los niños, “pero me dijo que no. Esas fueron sus últimas palabras”.

De acuerdo con su relato, ya cuando iban por la avenida Iturregui, el vehículo blanco que los seguía les chocó por atrás y la guagua de García Tejada chocó con una valla. La mujer salió del vehículo y llamó al 9-1-1, así como al padre del occiso.

“Veo a Edgar sin vida. Lo veo con sus manos estiradas, el pie en el acelerador y sin ningún tipo de gesto”, manifestó Cosme, quien aseguró sentir en ese momento “confusión, dolor, frustración... Estaba pensando en mis hijos, especialmente en mi bebé”.

“Estaba gritando, estaba en shock, no podía creer lo que estaba pasando. Edgar era un hombre que trabajaba, que no estaba en la calle, que daba la vida por sus hijos”, añadió. “No tenía problemas con nadie”.

En el contrainterrogatorio, la abogada Jane Hoffman Mouriño intentó minar la credibilidad de la testigo, destacando que es alguien que había mentido a las autoridades anteriormente al ofrecer como ejemplo que rindió la querella del choque en la Baldority de Castro sin mencionar que ocurrió mientras seguía a otro auto.

También enfatizó en que Cosme y García Tejada acostumbraban fumar marihuana a sabiendas de que el certificado de uso de cannabis medicinal no autoriza a consumirlo de ese modo.