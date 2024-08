La acusada por ocasionar el accidente mientras conducía en estado de embriaguez, Mayra Enid Nevárez Torres, de 49 años de edad, optó por que el juicio sea por tribunal de derecho, lo que significa que no habrá un jurado y la evaluación de la prueba estará a cargo de la juez Wanda Cruz Ayala.

Esa determinación no ha tenido efecto en el ánimo de Carmen Santos, quien entró a la sala para la primera vista del juicio, que se está llevando a cabo en el Centro Judicial de Caguas, a donde fue movido desde el Tribunal de San Juan, que tiene áreas que siguen en remodelaciones desde que un fuego afectó las instalaciones .

“Ella (Nevárez Torres) debe permanecer con la prueba de alcohol, porque es lo que necesita Puerto Rico, para que ya las personas piensen y analicen... no es que no se tomen un trago, pero que piensen en las consecuencias al salir de las fiestas, si verdaderamente pueden hacerlo o no, y eso es lo que estamos viendo aquí, y es lo que va a pasar”.