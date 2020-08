El desastre en la operación de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) el pasado domingo, que terminó con la suspensión de las primarias, provocó que al día de hoy, martes, la institución tenga acumuladas cuatro demandas en su contra tanto de precandidatos como de una ciudadana ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico

En total, se han radicado siete demandas contra la CEE ante el Tribunal de Primera Instancia, pero el Supremo suspendió la consideración de cuatro de ellas en dicho foro y asumió la jurisdicción para resolver la controversia lo más pronto posible.

Todos los precandidatos a la gobernación demandaron a la CEE por la suspensión de las primarias, excepto la aspirante a la candidatura por el Partido Popular Democrático (PPD), Carmen Yulín Cruz.

Los recursos legales que el Supremo tiene ante su consideración son los de Pedro Pierluisi, Carlos “Charlie” Delgado Altieri, Carmen Quiñones Torres (representada por la ACLU) y Wanda Vázquez Garced.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que la demanda de los precandidatos a la gobernación Pedro Pierluisi y Eduardo Bhatia se consolidó en el Tribunal de Primera Instancia como una sola, por lo que al ser suspendida pasó, a su vez, como una sola demanda ante el Tribunal Supremo.

Las demandas de los precandidatos a puestos en alcaldía como Eduardo O’Neill Rosa (Guaynabo) y Manuel “Palomo” Colón Pérez (San Juan) son las únicas que, al momento de esta publicación, no han pasado a jurisdicción del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

El precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) fue el primero en someter un recurso legal de revisión electoral ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan para solicitar que se deje sin efecto la determinación de la CEE de paralizar el proceso electoral del conteo de votos de las primarias.

“El acuerdo emitido por la CEE y los comisionados electorales del PNP y PPD resulta nulo y ultra vires, toda vez que el mismo haya sustento en ninguna disposición de la Resolución Conjunta 37-2020, la Ley 58-2020 y/o en ningún otro estatuto electoral de Puerto Rico”, reza el escrito.

El recurso legal también pesa contra el presidente de la CEE, Juan Dávila Rivera, la comisionada electoral del PNP, María Lolin” Santiago, y el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Lind Merle Feliciano.

El abogado del precandidato por el PPD Eduardo Bhatia, José Andreu Fuentes, confirmó a El Nuevo Día que su demanda llegó hasta el Supremo consolidada con la de Pierluisi e incluso ya sometió ante ese foro todos los alegatos que se solicitaron como parte de la evaluación del caso.

PUBLICIDAD

Demanda de Pierluisi y Bhatia ante el Tribunal de Primera Instancia:

Sobre este caso, el Supremo certificó que ya lo tenía ante su consideración y comenzaría a evaluarlo.

“Se ordena la paralización de los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia relacionados al caso de epígrafe, hasta tanto este Tribunal disponga otra cosa”, reza el documento del máximo foro judicial.

Resolución del Supremo en caso Pierluisi vs. CEE:

El precandidato a la gobernación por PPD sometió una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia para que revisara y dejara sin efecto la determinación de la CEE de suspender las primarias hasta el domingo, 16 de agosto.

Además, pidió al tribunal que ordene a la CEE continuar con “la primaria en un término no mayor de setenta y dos (72) horas, en otras palabras, no más allá del jueves, 13 de agosto de 2020. Además, en aras de garantizar el derecho a aquellos ciudadanos que pudieron ejercer el voto adecuadamente el día 9 de agosto de 2020, se debe ordenar se realice el escrutinio de éstos y se publique de conformidad a como exige la ley”.

El alcalde de Isabela sostiene en la demanda que “los presidentes de los partidos políticos o las comisiones de primarias no tienen autoridad legal para modificar, extender o suspender un evento electoral. Lo ocurrido ha sido una transgresión y violación del derecho constitucional al voto de los ciudadanos de Puerto Rico”.

El recurso legal presentado por Delgado Altieri también pesa contra el presidente de la CEE, Juan Dávila Rivera, la comisionada electoral del PNP, María “Lolin” Santiago, y el comisionado electoral del PPD, Lind Merle Feliciano.

PUBLICIDAD

Demanda de Delgado Altieri ante el Tribunal de Primera Instancia:

El caso de Delgado Altieri está ante la consideración del Supremo.

De hecho, en la resolución que emitió el máximo foro, certificando que había recibido el caso, reza la opinión del juez Luis Estrella Martínez que se expresó conforme con haber recibido las demandas contra la CEE porque, sostuvo, permiten que se erradiquen las “escaramuzas electoreras”.

“Traer a la Rama Judicial el debate de escaramuzas electoreras es seguir aniquilando los procesos democráticos. Por eso, estoy conforme con erradicar prontamente esa posibilidad y ciertamente el auto de certificación es el vehículo adecuado para tratar de redirigir los esfuerzos a lo que debe ser la máxima prioridad de todos los candidatos y funcionarios electorales: que voten los electores de los precintos en que no llegaron los maletines electorales”, afirmó.

Resolución del Supremo en caso Delgado Altieri vs. CEE:

La gobernadora y precandidata a la gobernación por el PNP sometió una demanda contra la CEE para que el Tribunal de Primera Instancia ordenara que se vuelva a votar en todos los colegios que no abrieron a las 8:00 a.m. para la primaria el pasado domingo y que no se divulgaran los resultados de los votos que sí se ejercieron.

El recurso legal presentado por la gobernadora también pesa contra el presidente de la CEE, Juan Dávila Rivera, la comisionada electoral del PNP, María “Lolin” Santiago, y el comisionado electoral del PPD, Lind Merle Feliciano.

En síntesis, la demanda alega que los derechos al voto de los ciudadanos y los derechos de Vázquez como precandidata a la gobernación por el PNP se violaron por el acuerdo de la CEE con los comisionados electorales para iniciar las votaciones después de las 8:00 a.m., que es la hora establecida por la ley que habilita las primarias.

PUBLICIDAD

Demanda de Vázquez Garced ante el Tribunal de Primera Instancia:

No obstante, minutos más tarde el Tribunal Supremo paralizó la petición ante el de Primera Instancia y anunció que certificó que recibió la demanda del caso para comenzar a evaluarlo.

Al igual que en una demanda de Pedro Pierluisi, el juez asociado Ángel Colón Pérez indicó que está conforme con certificar el caso pero indicó que, como medida que asegurase cualquier dictamen que este Tribunal emita en su día, hubiera ordenado “la incautación inmediata de todos los maletines electorales en posesión de la Comisión Estatal de Elecciones que contengan las papeletas relacionadas con el proceso primarista celebrado en el día ayer, domingo 9 de agosto de 2020″.

Resolución del Supremo en caso Vázquez Garced vs. CEE:

Carmen Damaris Quiñones, residente de Trujillo Alto, no pudo ejercer su voto en la escuela Francisco Prisco Fuentes por falta de papeletas.

Tras denunciar su experiencia el pasado domingo, los abogados del capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentaron un recurso legal con el nombre de la mujer ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan para que se declarara ilegal e inconstitucional el cierre de los colegios de votación.

Además, la demanda solicita que se le exija a la CEE continuar con el proceso electoral en horario extendido.

“ACLU PR sale en defensa de nuestra Constitución y le exige al gobierno de Puerto Rico cumplir con su deber constitucional de garantizar el derecho al voto de los puertorriqueños y puertorriqueñas que decidan ejercerlo. Es nuestra obligación exigir que se detenga la burla de quienes nos gobiernan, en contra de nuestro pueblo”, argumentó la organización.

PUBLICIDAD

Al igual que el resto de las demandas, este recurso legal también pesa contra el presidente de la CEE, Juan Dávila Rivera, la comisionada electoral del PNP, María Lolin” Santiago, y el comisionado electoral del PPD, Lind Merle Feliciano.

En el recurso de injunction preliminar y mandamus de la ACLU, esa entidad argumenta que ni la CEE ni los comisionados electorales tienen potestad legal para posponer ni suspender las elecciones primaristas.

No obstante, el tribunal declaró no ha lugar la petición de mandamus para declarar inconstitucional e ilegal la suspensión de primarias y citó a una vista mediante vídeoconferencia para hoy a las 11 de agosto a las 11:00 a.m. para atender el injunction preliminar. El proceso, sin embargo, fue suspendido por haber pasado ahora ante el Tribunal Supremo.