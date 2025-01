Familias solicitan que se designe un mediador para atender reclamaciones de Educación Especial

Por su parte, la JSF estableció que está dispuesta discutir la oferta económica y que aún espera por contraofertas de los reclamantes. No obstante, también argumentó que el monto de la liquidación fue objeto de discusiones durante meses, previo a que se diera a conocer la oferta de $25,000 en noviembre, y no fue posible llegar a acuerdos.

La jueza Taylor Swain expuso, en diciembre, una serie de preocupaciones con el plan de la JSF, entre ellas, que no es clara en torno a las implicaciones sobre las familias de no aceptar la oferta y que no define cómo se determinará qué es una familia y quiénes componen los individuos de una familia. Estos puntos no fueron aclarados en el informe presentado la semana pasada.