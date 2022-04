El Tribunal de Carolina encontró hoy, lunes, causa para el arresto contra el sospechoso de balear a un hombre la semana pasada y que fue captado por cámaras de seguridad en horas de la mañana, cerca de una escuela en Carolina.

El imputado fue identificado como Juan Meléndez Suárez, de 47 años. En el tribunal trascendió que el imputado había tenido licencia de armas, pero que le fue revocada hace varios años.

El tribunal le impuso una fianza de $475,000. Esta tarde será ingresado en prisión hasta la vista preliminar porque, aunque se le difirieron $175,000 por uno de los cargos, no pudo prestar de inmediato el restante. Su defensa adelantó que presentará una solicitud de reducción de fianza.

La fiscalía de Carolina presentó cuatro cargos por asesinato atenuado, portación sin licencia de armas, disparar un arma de fuego en un lugar público y riesgo a la seguridad al disparar un arma de fuego en un lugar público.

PUBLICIDAD

El Ministerio Público presentó varios testigos, incluyendo los oficiales que intervinieron en la investigación, en la extracción del vídeo y otros que conocen personalmente al imputado. Un familiar del hombre baleado iba a declarar, pero se determinó no usar su declaración. Otros familiares que llegaron al tribunal declinaron ofrecer declaraciones a los medios.

El caso está a cargo del fiscal Mario Rivera Géigel, mientras que el imputado está representado por el licenciado Omar Domínguez. Además, la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas (Codepola) llegó al tribunal para ofrecer ayuda en la defensa. Su presidente, Ariel Torres, insiste en que se trata de un caso de legítima defensa.

El Nuevo Día reportó el sábado pasado que el sospechoso había llegado a un cuartel de la Policía el jueves, un día después del incidente, en compañía de un abogado, pero lo dejaron ir con la citación para comparecer en el tribunal hoy, lunes.

El momento del crimen fue captado por una cámara de seguridad. (Suministrada )

El capitán Edwin Padilla, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales, indicó que el imputado en aquel momento “se amparó en su derecho a guardar silencio”.

“Por instrucciones del fiscal Mario Rivera Géigel, se le leyeron sus derechos y fue citado para este lunes en el Tribunal de Carolina”, agregó

El homicidio de Carlos Misael Clemente Rosario, de 36 años, ocurrió en la mañana del miércoles, 6 de abril, en la avenida Sánchez Osorio, cerca de la cerca de la escuela Gilberto Concepción de Gracia. Todo el suceso fue grabado por una cámara de seguridad ubicada en el lugar en el que ocurrió el incidente.

PUBLICIDAD

Por razones que permanecen bajo investigación, Clemente Rosario lanzó su Suzuki XL-7 sobre la Toyota 4Runner que conducía el ahora imputado. Una vez ambos vehículos se detuvieron, el vídeo muestra que Clemente Rosario se bajó, con un bate en sus manos y procedió a golpear uno de los cristales de la 4Runner.

Acto seguido, se ve en el vídeo que el conductor de la 4Runner apuntó y disparó en varias ocasiones a Clemente Rosario, quien intentó escapar, pero los disparos continuaron.

Tras Clemente Rosario caer al pavimento, el conductor de la 4Runner caminó hasta su cuerpo y realizó otros cinco disparos. Luego se dio vuelta, regresó a su vehículo y se marchó de la escena.

El vehículo fue ocupado en la tarde del jueves, cuando un tribunal emitió la orden de registro.

“Estamos velando que se lleve el debido proceso de ley. Segundo, vemos que la ‘doctrina del castillo’ están expresamente en el vídeo”, sostuvo Torres, en referencia al término legal que se refiere al derecho de los ciudadanos a proteger su propiedad, incluyendo hogar y autos.

“Definitivamente, ahí lo que hay es una legítima defensa. Todos elementos en el código están ahí”, afirmó Torres, quien esperaba que el caso no pase de la etapa de vista preliminar.

No aparece el arma de fuego

Tras la vista, el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, Edwin Padilla, reconoció que las autoridades no han podido incautar el arma de fuego utilizada en el crimen.

“El arma no se ha ocupado todavía. El arma no aparece. El arma no se encontró en el vehículo ni en la casa (tras ejecutar una orden de allanamiento)”, manifestó el capitán en expresiones realizadas a la prensa.

PUBLICIDAD

Padilla añadió que el imputado, quien “no ha hablado” con las autoridades, se le habría revocado la licencia para el 2009 y que se encuentran en proceso de investigar las razones.

Por otro lado, el fiscal Rivera Géigel fue incisivo en destacar que el caso no puede catalogarse como de defensa propia.

“El video es claro, lo mató y lo remató en el piso, abusivamente... El video habla por sí solo. Él está en el piso indefenso y nadie puede alegar una defensa contra una persona que está ya moribunda, inerte o herida gravemente. Lo que hay es un abuso”, sostuvo.

El representante del Ministerio Público adelantó que el video que captó los hechos forma parte de la prueba y manifestó que aún investigan qué desencadenó el altercado que, posteriormente, culminó en el crimen.

“Las partes sí se conocían, aparentemente. Hay una parte de la investigación que no ha concluido que es lo que motiva a esta pelea”, dijo.

La defensa, por su parte, negó tras la vista que su cliente fuera la misma persona que aparece captada en los videos de las cámaras de seguridad de la zona. No obstante, sí defendió de que se tratase de disparos en defensa propia.

“Vean el video y lleguen ustedes a sus propias conclusiones... esa persona que estaba ahí, que hizo esos disparos, eso era una clara legítima defensa”, alegó.