El juez del Tribunal de Caguas, Edwin Flores Sellés, rechazó hoy una nueva petición de cambio de abogado para Miguel Ángel Ocasio Santiago, acusado por el asesinato de Andrea Ruiz Costas.

Ocasio Santiago insistió hoy en el cambio de representación legal de los licenciados Rubén Parrilla y Luis Pérez, pese a que en los pasados días otro juez denegó la solicitud que plantearon los mismos abogados, alegando un potencial conflicto de interés.

“Eso lo resolvió otro juez”, indicó Flores Sellés, al declarar no ha lugar la petición.

Sin embargo, los abogados destacaron que la falta de confianza del cliente plantea otro escenario, debido a que los pone en desventaja ante el Ministerio Público, pues el imputado se negó a hablar del caso en la pasada visita que le realizaron recientemente en el Centro Médico Correccional.

En la sala, Ocasio Santiago dijo que su desconfianza se debía a que sus abogados trabajan para la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) y que otra abogada de esa entidad asesoró legalmente a una de las testigos del Ministerio Público.

“Entiendo que eso es algo que no se puede hacer y yo no quiero ya la asistencia de ellos, porque la compañera es de Asistencia Legal”, dijo Ocasio Santiago al juez en la sala. “No me siento confiado con el respaldo de ellos”.

No obstante, el juez se mantuvo en que tiene una representación adecuada y citó la experiencia de ambos abogados, así como las gestiones que ya han hecho a su favor, con 12 mociones, lo que catalogó mayor a lo normal previo al inicio de una vista preliminar.

“Seguimos adelante”, acotó.

Antes de que comenzara la vista, el fiscal Yamil Juarbe dijo que estaban preparados para comenzar, con cuatro a cinco testigos. Para todo el caso judicial anticipan tener sobre diez testigos.

Los hechos se remontan al 29 de abril del año en curso, cuando personal del Negociado de la Policía encontró el cuerpo parcialmente calcinado de Ruiz Costas, quien murió de varias heridas de arma blanca, en el barrio Guavate en Cayey.

Luego, el 1 de mayo, la Policía informó que Ocasio Santiago confesó haber asesinato a Ruiz Costas, con quien había mantenido una breve relación.

El imputado se encuentra en el Complejo Correccional de Bayamón tras no prestar la fianza de $1.1 millones que se le impuso.

Además del terrible asesinato, este caso ha llamado la atención debido a que antes del crimen, la víctima solicitó ayuda de los tribunales en varias ocasiones, mediante órdenes de protección y cargos por violencia de género, sin que haya recibido protección contra el agresor.

Desde entonces, la familia de Ruiz Costas y distintos entidades, incluyendo organizaciones periodísticas, han intentado obtener las grabaciones de la audiencia en que una jueza determinó que no había causa para arresto contra Ocasio Santiago.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha rechazado las solicitudes para hacer públicas las grabaciones, aunque algunas han trascendido públicamente.