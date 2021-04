El juez federal Francisco A. Besosa denegó hoy, miércoles, la moción de permiso para viajar sometida por la representación legal del productor de música urbana y manejador Rafael “Raphy” Pina Nieves para asistir al nacimiento de su hija en la República Dominicana.

El magistrado Besosa emitió en su orden la palabra “denegado” y añadió que, próximamente, emitiría la opinión que lo llevó a no otogar el permiso para que Pina Nieves, quien enfrenta cargos federales por posesión de dos armas de fuego por una persona convicta por un periodo de un año o más, presenciara el nacimiento de su hija, producto de su relación con la artista urbana dominicana Natti Natasha.

La representación legal de Pina Nieves sometió, el 13 de abril, una moción enmendada de permiso para viajar al alegar que el veterano productor desea que su hija nazca en la República Dominicana, donde también nació su padre, Rafael Pina.

Desde hace varios días viene corriendo el rumor de que la cantante urbana Natti Natasha está embarazada. En Premio Lo Nuestro disipó cualquier rumor al exhibir su embarazo de seis meses.

Desde hace varios días viene corriendo el rumor de que la cantante urbana Natti Natasha está embarazada. En Premio Lo Nuestro disipó cualquier rumor al exhibir su embarazo de seis meses. (Marta Lavandier)

El productor Raphy Pina besa la barriga de su prometida Natti Natasha durante Premio Lo Nuestro. La cantante reveló hace varias semanas que tenía un romance con su manejador Raphy Pina. (Marta Lavandier)

Al aceptar el galardón a la Canción del año en la categoría Tropical, Natti habló de su embarazo y de su pareja, al que dijo amar. Facebook

Además de resaltar que no tenía intención alguna de evadir a las autoridades federales mediante el viaje, Pina Nieves se comprometió a tener en su persona un localizador de GPS, a llamar a la oficial supervisora Nora Heredia Burgos para reportar su ubicación, a proveer, de antemano, la localidad en donde se hospedaría durante su estadía en la República Dominicana y resaltar que existe un acuerdo de extradición entre los Estados Unidos y Dominicana.

No obstante, la fiscalía sometió una moción en oposición al pedido del también manejador del reguetonero Daddy Yankee el 19 de abril. En el documento, la fiscalía argumentó que Pina Nieves no posee el derecho de salir del país o violar las condiciones de residencia establecidas por la corte porque aguarda el inicio de un juicio. Añadió, además, que la decisión de la pareja de que el nacimiento de su hija sea en la República Dominicana no es una razón válida para alterar las condiciones de la libertad bajo fianza.

Actualmente, Pina Nieves está libre bajo fianza y se mantiene en su residencia principal en Miami, Florida.

El tribunal federal emitió una orden de arresto, el 13 de agosto de 2020, contra Pina Nieves luego que un gran jurado recomendó la radicación de cargos por posesión de dos armas de fuego, (pistolas Glock y Smith & Wesson), una de ellas modificada para disparar de forma automática, y municiones de distintos calibres.

Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) encontraron las armas y las municiones durante un allanamiento en una de las propiedades de Pina Nieves llevada a cabo el 1 de abril de 2020.

El juez federal Daniel R. Domínguez le impuso una condena de dos años de libertad supervisada a Pina Nieves, el 25 de enero de 2016, por su participación en un esquema de conspiración para desfalcar al desaparecido Doral Bank por $4.1 millones mediante la compra de una residencia en Palmas del Mar, en Humacao.

La condena incluyó también el tiempo cumplido como sumariado durante cuatro días, así como una multa de $150,000, además de realizar 250 horas de servicio comunitario.

Pina Nieves hizo alegación de culpabilidad el 13 de mayo de 2015 por su participación en el esquema de conspiración que salió a la luz pública en el 2012.

Ese año el empresario fue acusado de 19 cargos, junto con Raúl Morales Guanill, Wilson Álvarez Luna y Orlando Javier Sierra Mercado, por ofrecer estados de cuenta de su compañía disquera y $400,000 a Sierra Mercado para la compra de la casa bajo el nombre de Morales Guanill. Según la pesquisa, Álvarez Luna fue el intermediario. Se alega que Pina Nieves recibió un cheque por $1,350,000, pero admitió apropiarse de $30,000.

Los cargos originales eran por lavado de dinero, fraude bancario y por proveer información falsa a una institución bancaria.