Keishla Pérez Bigio, acusada del asesinato de su madrastra Hilda Padilla Romero, presuntamente peleaba con la víctima desde “el primer día que se conocieron”, declaró este martes el agente investigador del caso, Roynashmil Rodríguez Martínez, en referencia a la entrevista inicial que le hizo a la hija mayor de la víctima y quien presenció el homicidio, en septiembre de 2019.

“Ellas tenían problemas. Ella (la hija de Padilla Romero) me contó que desde el primer día que se conocieron. (…) Me narró que habían tenido peleas y diferentes discusiones. Cuando ella empezó con Juan (esposo de la víctima y padre de la acusada), tuvieron una discusión en la casa de Juan en Montehiedra, en donde ella (Pérez Bigio) la cortó”, narró Rodríguez Martínez durante el interrogatorio de la fiscalía sobre lo que le contó la hija de la víctima, a pocos días del asesinato.

Rodríguez Martínez también relató que encontró la guagua de la víctima llena de sangre y donde aún quedaban las mochilas escolares de las hijas de Padilla Romero el día de los hechos.

PUBLICIDAD

“Esa guagua tenía impactos en su mayoría en la puerta del chofer y el cristal. (…) Esas menores fueron transportadas a Centro Médico de Río Piedras. No sufrieron lesiones físicas, pero estaban afectadas emocionalmente”, declaró el testigo.

La narración de la entrevista del oficial causó controversia entre el Ministerio Público y la defensa, ya que los abogados de Pérez Bigio argumentaron que no podía ser admisible lo que le contó la hija de la víctima al policía sobre hechos que nunca presenció, como lo que ocurrió cuando su padrastro le presentó a la acusada a su mamá.

El momento provocó que los abogados y fiscales alzaran la voz al discutir y la jueza Mariela Miranda Recio ordenara un receso para calmar los ánimos.

“La fiscal trae una serie de documentos, y nosotros estamos objetando por razones que entendemos que no cumplen con la cadena de custodia, pero la juez toma su determinación. La niña se tiene que sentar a declarar, no es el agente, pero no puedo hacer más porque el caso está ‘sub judice’ (pendiente de resolución judicial). (...) Sí, estamos confiados”, enfatizó el licenciado Carlos Beltrán, quien representa a Pérez Bigio, al salir de sala.

Durante el contrainterrogatorio, el abogado Beltrán hizo que el agente Rodríguez Martínez buscara en sus notas lo que la testigo le narró el 7 de octubre de 2019, cuando esta tenía 17 años. El agente indicó, además, que entrevistó a la joven, por segunda ocasión, el 13 de noviembre de ese mismo año.

Mientras, los fiscales defendieron toda la prueba del agente investigador y todas las gestiones que hizo para justificar la evidencia de la escena. “Ellos estaban planteando que era prueba de referencia, pero, al fin y al cabo, él estaba planteando los conflictos que habían entre la occisa y la acusada”, explicó, en un aparte, la fiscal Carmen Iris Ortiz Rodríguez. Se espera que la fiscalía presente cinco testigos adicionales durante el juicio.

PUBLICIDAD

Tanto Pérez Bigio como Avilés González se mantuvieron en sala en tranquilidad y sentados en diferentes bancos. Al otro extremo, en el lado derecho, estuvo el hermano de Padilla Romero, José Padilla, quien ha seguido el proceso de cerca. En el momento en que se mostraron fotografías del cuerpo de la víctima y la escena, el hombre se mantuvo fuera de la sala.

A sus 34 años, Padilla Romero fue asesinada el 30 de septiembre de 2019 mientras conducía con sus dos hijas por la avenida Los Filtros, en Guaynabo. Según la investigación del Ministerio Público, Pérez Bigio acordó pagar $1,500 a Luis Enrique González Martínez por el asesinato de su madrastra.

Por otro lado, se acusa a Avilés González como cómplice del asesinato al presuntamente conducir el vehículo, identificado como un Hyundai Elantra, desde el cual González Martínez disparó a la víctima.

Ayer, lunes, el Ministerio Público presentó el testimonio del agente Julio Guerrero, técnico de la Policía que corroboró los videos que documentaron cuando el Hyundai Elantra pasó por el trabajo de la víctima.

A pesar de que fiscalía había llegado a un acuerdo con el asesino confeso González Martínez cuando ya él había narrado detalladamente los hechos en vista preliminar, el hombre no quiso colaborar en el juicio en su fondo, en abril pasado. En respuesta, el ministerio utilizó la grabación de la vista preliminar para hacer constar la narración del testigo estrella, quien fue declarado como “no disponible”.

De acuerdo con lo trascendido en varias etapas judiciales, el conflicto entre Pérez Bigio y Padilla Romero era de varios años y los altercados eran cada vez más fuertes, entre alegadas cortadas y jalones de pelo.

PUBLICIDAD

La hija mayor de Padilla Romero narró, en vista preliminar, varios incidentes violentos entre su hermanastra y su mamá. Se espera que la joven vuelva a sentarse a testificar la semana próxima como último testigo del ministerio público.

El juicio a cargo de la jueza Miranda Recio continúa mañana, miércoles, a las 10:00 a.m. en la sala 605 del Centro Judicial de Bayamón