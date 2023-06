La presidenta del Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico (CPEPR), Frances Berríos Meléndez, catalogó como una “injusticia” la determinación de la jueza María Trigo Ferraiuoli, del Tribunal de Bayamón, quien, el pasado 21 de junio, encontró a la exsecretaria ejecutiva del CPEPR no culpable de un esquema de fraude donde se perdieron $124,000 de un fondo de compensación para familiares de peritos electricistas que fallecieran o sufrieran incapacidad permanente.

Según las imputaciones que levantó fiscalía, y previo a su renuncia en 2020, la imputada, Jennifer Ruiz Pacheco, preparó 30 cheques por la suma de $4,000 a nombre de 23 familiares y allegados, quienes también figuraron como coacusados en este caso y fueron encontrados culpables. Como parte del esquema, se alegó que la entonces secretaria entregaba los cheques a estas personas para que ellos los cambiaran, y, a cambio, ellos le pagaban un pequeña cuantía a Ruiz Pacheco.

Contra Ruiz Pacheco se levantaron un total de 15 cargos, pero la juez Trigo la encontró “no culpable” en todos. De acuerdo con Berríos Meléndez, la determinación de la jueza fue injusta, frustrante e indignante.

PUBLICIDAD

La presidenta de la entidad opina que hubo problemas con los cargos porque el abogado de la imputada logró sembrar duda razonable en cuanto a la participación de Ruiz Pacheco en la firma de los cheques que fueron despachados.

“La única persona que hacía el cheque era ella [Ruiz Pacheco]”, expresó Berríos Meléndez en entrevista con El Nuevo Día.

Al hablar con este medio, Berríos Meléndez confirmó que, en los cheques que se presentaron en sala, estaba su firma. No obstante, aseguró que “la indujeron a error”.

“Cuando yo estoy en el segundo día de testimonio, yo estoy mirando los cheques en tamaño natural, que son los que llevan el banco, que yo no los había visto antes hasta que estoy en el juicio y yo noto que mi firma la veo expandida, ‘esplayá', alargada, como cuando tú la alteras digitalmente. No digo nada, me quedo con esa situación mental. Pero, cuando vuelvo a firmar un cheque ciertos días después en la institución pues busco las carpetas de ese año y busco firmas cercanas a ese y cuando veo, mi firma es completamente diferente en ese tamaño pequeño”, relató.

Ante esta situación, buscó un estudio pericial por parte de un calígrafo profesional para autenticar su firma. Ese documento, según Berríos Meléndez, determinó que la firma que aparecía en los cheques que se presentaron en sala era “un ponche” y no su firma original, pese a que ya había testificado en corte que esa era su firma genuinamente.

La mujer consultó con su abogado y con fiscalía, quienes le recomendaron hacer la salvedad en la próxima vista del caso.

PUBLICIDAD

Sin embargo, cuando Berríos Meléndez testificó nuevamente e informó sobre el hallazgo, la jueza la encontró en desacato por haber dialogado sobre el caso con una persona externa.

“Cuando llego allí, para mi sorpresa, yo soy la que cometí desacato según ella [la jueza] porque hablé del caso con una persona externa, pero ya yo había testificado y a la persona yo no le hablé del caso, yo le presenté los cheques, no dije de qué caso eran”, aseguró la presidenta del CPEPR. “Por eso a mí por poco me meten presa. De allí es que entonces ella dice que yo tengo una conducta criminal, por decir la verdad y solamente la verdad”, añadió.

Aunque Berríos Meléndez consideró que esta situación podía resultar en que se cayeran algunos de los cargos contra Ruiz Pacheco, confesó que nunca se imaginó que culminaría en la desestimación de todos.

“La justicia es ciega”, denunció la mujer.

Según Berríos Meléndez, existe la posibilidad de continuar el caso en un foro civil, pero, al momento, lo que quería era cerrar el capítulo.

Por su parte, y pese a que todos los otros acusados enfrentaron convicciones, Ruiz Pacheco fue encontrada no culpable de todos los cargos.