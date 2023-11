La fiscalía federal solicitó esta semana al tribunal que ordene a los dos convictos por el asesinato del banquero Maurice Spagnoletti a restituir $12 millones a la familia de la víctima.

La petición al juez federal Francisco Besosa fue presentada por los fiscales Maritza González Rivera y Alberto López Rocafort. Ambos indicaron que la restitución procede bajo la ley federal conocida como “The Mandatory Victims Restitution Act” (MVRA).

Señalaron que “los tribunales tienen requerido ordenar la restitución por crímenes cubiertos bajo la MVRA”. Añadieron que “los acusados tienen que pagar la cantidad total de las pérdidas de las víctimas sin importar sus circunstancias económicas”.

Argumentaron que estas condiciones aplican a Rolando Rivera Solís y Yadier Serrano Canales, quienes fueron declarados culpables por un jurado en relación con el asesinato de Spagnoletti, 15 de junio de 2011, cerca del túnel Minillas, en San Juan.

En una de dos mociones, los fiscales plantearon que la viuda e hija de Spagnoletti “fueron directa e indirectamente impactadas por la conducta criminal de Rivera Solís, por lo que son reconocidas por la ley como víctimas con derecho a recibir una restitución completa y a tiempo bajo la MVRA”.

Entonces, el Ministerio Público presentó un desglose de las distintas consecuencias que han enfrentado, desde el impacto emocional por el crimen, así como gastos incurridos por tratamientos médicos y pérdidas de ingresos, incluyendo el salario de Spagnoletti, que era de $400,000 anuales.

“Según los estándares de esperanza de vida del Seguro Social y del IRS (Servicio de Rentas Internas), Spagnoletti probablemente se habría jubilado a los 72 años, por lo que una estimación conservadora de la pérdida de ingresos se calcula en $6,000,000″, indicaron los fiscales.

Al final, los fiscales solicitaron al juez que Rivera Solís restituya en total $6,177,284 a los familiares de Spagnoletti. Mientras, señalaron que existen precedentes judiciales que establecen que cuando hay más de un convicto, “el tribunal puede hacer que hacer que cada acusado sea responsable por pagar el total de la cantidad de restitución”. De manera que los fiscales presentaron, por separado, el mismo reclamo y total de restitución de $6,177,284 para Serrano Canales.

En octubre pasado, el Ministerio Público había presentado mociones separadas solicitando que Rivera Solís y Serrano Canales sean sentenciados a cadena perpetua. Al momento, la vista de sentencia para ambos convictos no tiene fecha pautada.

La fiscalía federal también había presentado evidencia contra Luis Carmona Bernacet, alias “Canito Cumbre”, por el asesinato de Spagnoletti.

Pero el jurado lo encontró culpable por ese cargo. En cambio, sí lo encontró culpable por asesinato de William Castro Vidot, alias “Willie Libra”.

Mientras, Serrano Canales, Carmona Bernacet y Rivera Solís, así como los coacusados Alan Lugo Montalvo y Fabiany Alméstica Monge, fueron encontrados culpables por narcotráfico.

Burgos Amaro no fue enjuiciado por los demás, luego que el juez Francisco Besosa permitiera que se viera por separado debido a que un percance familiar de su abogada no le permitió estar presente. Originalmente, su juicio fue pautado para el verano, pero, al momento, no se ha llevado a cabo.

Una testigo alegó que fue Burgos Amaro quien supuestamente le confesó los hechos, varios meses después del crimen.