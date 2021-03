El Departamento de Justicia radicó cargos anoche contra tres turistas que supuestamente juraron que permanecerían en cuarentena por el COVID-19 al llegar a Puerto Rico, pero fueron localizados durante un operativo en el barrio La Perla, en San Juan, por agentes de la Policía e inspectores del Departamento de Salud.

Los turistas fueron identificados como Soneris Andrea Serrano Moya, de origen puertorriqueño y residente del estado de Florida, así como Mohamed Hamzan Hizam y Talita Saraí Carrillo, quienes son residentes de Nueva York y Chicago, respectivamente.

De acuerdo con Justicia, los turistas enfrentan cargos por violación al Artículo 6.14 de la Ley 20, sección núm. 1. por violación a la Orden Ejecutiva y la sección cuarta de la Orden Ejecutiva sobre medidas cautelares individuales.

“Tanto Serrano Moya como Hamzan Hizam y Carrillo juramentaron en el documento que permanecerían en cuarentena durante catorce días. Sin embargo, inspectores del Departamento de Salud junto a agentes de la Policía de Puerto Rico intervinieron con estos en un local de La Perla durante el periodo de cuarentena que debían cumplir en el lugar donde informaron en la Declaración de Viajero. Este acto constituye un delito grave. Estos, también podrían enfrentar dos cargos adicionales menos graves por incumplir el toque de queda y no llevar puesta la mascarilla”, sostuvo el designado secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, en un comunicado de prensa.

Se informó que la jueza Iraida Rodríguez del Tribunal de San Juan encontró causa en todos los cargos contra los tres imputados y ordenó el arresto de Hamzan Hizam y Carrillo, a quienes fijó una fianza de $25,000. Mientras, que a Serrano Moya se le impuso una fianza de $10,000.

Serrano Moya fue arrestada noche por inspectores Salud y agentes de la Policía, mientras, que a Hamzan Hizam y a Carrillo se le sometieron cargos en ausencia.

Los tres turistas podrían enfrentar una pena fija de tres años de cárcel por violación al Artículo 212 del Código Penal (falsedad ideológica).

“Nuestros fiscales han estado laborando hasta tarde en la noche y continuarán haciéndolo para encausar a todo aquel que no cumpla con nuestro ordenamiento jurídico, poniendo en riesgo la salud y seguridad de otros. Toda persona que no respete las leyes y órdenes ejecutivas debe saber que se expone, no solo a multas considerables, sino a ser ingresado en prisión. Puerto Rico es un gran destino para vacacionar, pero también es un lugar de ley y orden. Nuestros residentes merecen seguridad y tranquilidad y nuestro equipo de fiscales trabajará para asegurarla”, estableció Emanuelli.

El arresto de los turistas se produce en momentos en que las autoridades buscan lidiar con los recientes incidentes violentos protagonizados por visitantes en Condado y otras áreas turísticas de San Juan y Carolina.

Por ejemplo, una pelea entre turistas se reportó la noche del sábado pasado en el hotel Sheraton de Miramar en el distrito del Centro de Convenciones de San Juan.

Ese mismo día, las autoridades intervinieron con 25 negocios en la zona metropolitana que incumplían con los protocolos para prevenir los contagios de COVID-19. De acuerdo con Salud, 15 establecimientos fueron cerrados, mientras que 10 recibieron multas.

Igualmente, los inspectores también intervinieron con turistas que se supone que estuvieran en cuarentena, pero fueron localizados fuera de dónde se hospedaban.

“Los turistas una vez llegan a Puerto Rico, deben presentar el “Travel Declaration Form (TDF)” y aquellos que no cuenten con una prueba negativa al virus, deberán acogerse a una cuarentena obligatoria. Sin embargo, muchos de ellos no están cumpliendo. Vamos a continuar visitando los comercios e intervenir con aquellos que incumplan con las normas”, recordó el el director de la Oficina de Investigaciones de Salud, Jesús Hernández, en un comunicado de prensa.