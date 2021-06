El juez federal Bruce J. McGiverin denegó una moción sometida por los abogados de Sixto Jorge Díaz Colón para que los fiscales entregaran una lista detallada de los supuestos mensajes de la aplicación Telegram que alteró o borró, como se le imputa mediante un cargo de destrucción, alteración y/o falsificación de datos como parte de una investigación federal.

En su decisión de tres páginas emitida el miércoles, McGiverin acogió los planteamientos esbozados por los fiscales de que, contrario a los alegatos de la defensa, la acusación de destrucción de datos informa claramente sobre los hechos y elementos del crimen que se le imputa y que la moción buscaba que el gobierno revelara su marco legal y los actos específicos que intentará probar durante el juicio.

Además, McGiverin resaltó que la solicitud de una “lista de particulares” debe someterse en o antes de los 14 días luego de la radicación de cargos; no obstante, la defensa de Díaz Colón sometió la moción el 17 de mayo de 2021, casi cinco meses después de que un gran jurado federal entregó (el 26 de enero) una acusación de tres cargos contra Díaz Colón por intento de extorsión, extorsión interestatal y destrucción de datos.

“Aunque el acusado falló en someter a tiempo una moción para una ’lista de particulares’, la corte accedió a considerar la moción. De todas maneras, la moción debe ser denegada en sus méritos. La tercera acusación contiene suficiente información que detalla los cargos contra el acusado, y es lo suficientemente limitada y específica como para permitirle prepararse adecuadamente para defenderse, evitar sorpresas durante el juicio y protegerse de la doble incriminación”, escribió McGiverin en su decisión.

“La tercera acusación establece la fecha en la que los mensajes (de Telegram) fueron borrados o alterados y limita los mensajes relevantes a aquellos intercambiados con la Persona 4 (el exsecretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza Anthony Maceira) en el pliego acusatorio. La acusación, además, contiene múltiples ejemplos de mensajes de Telegram entre el acusado y la Persona 4. Por ende, requerir que el gobierno identifique los mensajes borrados o alterados sería como requerirle que entregue ’un informe detallado de la evidencia en su poder antes del inicio del juicio’”, añadió el magistrado.

Los abogados de Díaz Colón argumentaron que la descripción de la tercera acusación no identificaba los mensajes específicos que el acusado, supuestamente, borró o alteró. Resaltaron, además, que la Regla 7(f) de Procedimiento Criminal permite solicitar una “lista de particulares” en situaciones en las que la descripción de una acusación es demasiado general y no informa adecuadamente a un acusado de los cargos, por lo que no le permitiría preparar su defensa.

“Resulta claro, tras leer la acusación, que se necesita más precisión en cuanto a los mensajes específicos a los que se hace referencia en la acusación para permitirle a la persona a defenderse adecuadamente”, escribió el abogado Rafael Castro Lang.

Díaz Colón fue arrestado el 27 de enero de este año por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) por supuestamente intentar extorsionar a oficiales de la administración del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares, exigiendo $300,000 en contratos y la reinstalación de otros acuerdos contractuales a cambio de impedir la publicación del contenido adicional del chat de Telegram.

Según el pliego acusatorio, Díaz Colón conocía de la existencia del chat desde al menos febrero de 2019 cuando un “subcontratista” del gobierno obtuvo el documento de la plataforma de mensajerías Telegram de parte de un oficial gubernamental de alto rango. Una fuente de El Nuevo Día aseguró que el subcontratista, identificado como “Persona 1″ en el pliego, es Rául “Rauli” Maldonado, hijo, y que este no figura como colaborador de la pesquisa.

Para el 20 de junio de 2019, días antes que Raúl Maldonado, padre, entonces principal oficial financiero del gobierno, denunciara una “mafia institucional” en el Departamento de Hacienda, desatando la saga de acontecimientos que llevaron a la renuncia de Rosselló Nevares en el verano de ese año, Díaz Colón presuntamente se comunicó con Maceira para exigir que dejaran los ataques contra el oficial gubernamental de alto rango identificado como la “Persona 2” en el pliego acusatorio. Advirtió que tenían evidencia para “jod** la administración”.

Al día siguiente, el 21 de junio, Díaz Colón y Maceira se reunieron en un restaurante de San Juan que no fue identificado. En el encuentro, el ahora arrestado pidió que permanecieran unos contratos gubernamentales para la “Persona 1”, quien supuestamente tenía un archivo lleno de mensajes de Telegram que podían destruir a Rosselló Nevares.

Específicamente pidió un contrato para una compañía con el Departamento de Hacienda y para otra compañía con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Díaz Colón dijo que el subcontratista tenía información que podría “prender en fuego a Puerto Rico” (“burn down Puerto Rico”).

Varias semanas pasaron. Para el 13 de julio, 889 páginas del chat de Telegram fueron publicadas. Días después, Maceira, quien aparece como la “Persona 4” en el pliego, se reunió con Díaz Colón y, en el encuentro, se informó que el subcontratista tenía mensajes adicionales del chat y que quería $300,000 en contratos adicionales a la reinstalación de los previamente obtenidos.

Maceira, según el pliego, le informó que estaba “asustado” y que no quería “quemarse más de lo que estaba”. Para el 19 de julio, Maceira envió un mensaje a Sixto George informándole que estaba trabajando en el asunto. Los contratos nunca se concretaron.

De acuerdo con la Fiscalía federal, cuando el FBI lo contactó el 26 de julio de 2019, Díaz Colón habría borrado los mensajes de Telegram que contenían información sobre su participación en el plan, antes de entregar su teléfono celular a las autoridades.

En el pliego, firmado por los fiscales federales Myriam Fernández González y Michael Lang, de la sección de Integridad Pública, se imputaron cargos contra Díaz Colón de tentativa de extorsión, extorsión interestatal y destrucción, alteración y falsificación de documentos asociados a una investigación federal.