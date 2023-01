El exalcalde de Humacao Reinaldo “Rey” Vargas Rodríguez deberá notificar en o antes del próximo 10 de marzo si acepta una oferta que le extendió la Fiscalía federal para declararse culpable del esquema de corrupción pública por el que fue acusado, dispuso esta mañana el juez federal Pedro Delgado Hernández.

El fiscal Scott Anderson confirmó, durante una vista de estado de los procedimientos (status conference, en inglés), que el pasado noviembre le propusieron al exfuncionario declararse culpable, pero, hasta hoy, no han recibido respuesta.

Por su parte, el abogado de defensa, Osvaldo Carlo Linares, argumentó que ya tiene en su poder una evidencia para la que había solicitado 45 días para recopilarla y evaluarla con su cliente antes de considerar cualquier oferta o proceso de juicio, mas no ha sostenido la reunión, porque el exalcalde está fuera de Puerto Rico.

El juez, entonces, pidió a las partes plantear “con mayor precisión” cualquier avance en relación con el caso durante la vista pautada para marzo, con la intención de escoger ese día la fecha para el inicio del proceso del juicio, si es que Vargas Rodríguez no acepta la oferta de cambio de culpabilidad.

Durante la vista, Anderson no mencionó en qué consiste la oferta extendida al exalcalde por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

En entrevista con El Nuevo Día, Carlo Linares tampoco quiso detallar la oferta, amparándose en que “nada de lo que está ahí (en la oferta) es final”.

“Es rutina en la Fiscalía federal -y los jueces hasta lo preguntan constantemente- extender una oferta de transacción. Lo que es un plea agrement, en todo caso de acusados que van para juicio se la envían. Si la rechazan, la rechazan. Pero as a matter of fact (como cuestión de hecho), la fiscalía siempre las envía (las ofertas de cambio de culpabilidad). Eso fue lo que pasó en este caso, nosotros no hemos solicitado una oferta; ellos la enviaron”, aseveró el licenciado.

Resaltó, incluso, que los tres exalcaldes que representa en casos de corrupción pública (Vargas Rodríguez, Ángel Pérez Otero y Javier García Pérez) recibieron ofertas para cambiar su alegato de culpabilidad. García Pérez acogió la oferta para declararse culpable, mientras que Pérez Otero rechazó la oferta y se prepara para el inicio del juicio.

El abogado aseguró que si Vargas Rodríguez decide aceptar la oferta de la Fiscalía federal no esperarían a la vista de seguimiento que se celebrará en marzo, sino que lo someterían para conocimiento del tribunal, mediante moción.

Cuestionado sobre por qué su cliente está fuera de Puerto Rico, Carlo Linares respondió que se debe a que, tras haber sido suspendido de empleo y sueldo de la Autoridad de Edificios Públicos, el exalcalde solicitó un trabajo como celador en Estados Unidos.

“Él tiene un permiso de trabajo de parte del tribunal. Él es celador y trabaja en Estados Unidos. Así que él tiene periodos de como tres semanas que está afuera y regresa. Estamos esperando su regreso porque estas cosas hay que discutirlas en persona. Estoy esperando a que él regrese a la isla para sentarnos y hablar sobre las alternativas que él entiende que es la mejor en su caso”, comentó el abogado.

Al tiempo, apuntó que entiende que Vargas Rodríguez debe regresar a la isla dentro de las próximas dos a tres semanas.

El exalcalde fue arrestado, el 5 de mayo de 2022, por agentes del Negociado federal de Investigaciones (FBI, en inglés) luego de que un gran jurado federal lo acusó de participar en un esquema de corrupción con las compañías JR Asphalt y Waste Collection, y del que habría acumulado unos $15,000 mediante comisiones ilegales (kickbacks).