El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, argumentó esta noche que la determinación del Tribunal Supremo en torno a las primarias valida su determinación y la del presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres.

“En esencia, coincidió el más alto foro judicial que la manera más adecuada para atender la grave crisis de las primarias, fue la que se recomendó originalmente por dichas Juntas”, sostuvo Rivera Schatz en declaraciones escritas.

“Esta determinación no quita el mal sabor que provocó las deficiencias de la CEE (Comisión Estatal de Elecciones) para llevar los materiales, especialmente las papeletas, a todos los colegios de votación. Confío que la CEE esté alerta y comprometida a no cometer el mismo error. Ahora corresponde a los equipos electorales de ambos partidos convocar nuevamente a sus funcionarios de colegio y observadores para recibir a los electores que no pudieron votar”, agregó.