“¡Se le va a hacer justicia!”: madre de Justin Santos mantiene la esperanza mientras se dilata el proceso judicial

Esto se debe a que las partes aguardan por la determinación del Tribunal Supremo a una moción de reconsideración que presentó la defensa de la acusada, a principios de febrero pasado, luego de que ese foro decidiera no revisar el fallo del Tribunal de Apelaciones que permitió como evidencia el resultado de la prueba de alcohol que se le hizo a la mujer.

Durante una vista de estatus celebrada el viernes, en la sala 1103 del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, la jueza Wanda Cruz Ayala indicó que sería “fútil” debido a que no hay un mandato del Tribunal Supremo sobre la moción presentada. Por tanto, fijó una nueva fecha de estatus para el próximo 23 de abril a las 9:00 de la mañana.

Tanto la defensa, integrada por los abogados Ramón A. Nevárez Andino y Ramón A. Nevárez Ortiz, quienes comparecieron a la vista de forma virtual, junto a su representada, así como el equipo del Ministerio Público, encabezado por el fiscal Edmanuel Santiago Quiles, confirmaron en sala que no han recibido ninguna determinación sobre la reconsideración.

Además, tras una petición de la defensa, la jueza acogió que los abogados y la representada puedan comparecer nuevamente de forma virtual durante la próxima vista de estatus, fijada para abril, si el Tribunal Supremo todavía no se ha expresado sobre la moción de reconsideración.

No pierde la esperanza

“Como ustedes saben, todos los beneficios. Ella no tiene que venir a una corte, pero yo voy a estar aquí. Yo sigo de pie. No importa que pasen 10 años, yo voy a estar aquí”, expresó la madre de Justin y de Arcángel, Carmen Santos, en declaraciones a periodistas.

A preguntas de El Nuevo Día, Santos reiteró que no pierde la esperanza de que se le haga justicia a su hijo. “No, yo no la pierdo, como ustedes no la pierden. Yo no voy a perder eso. Se le va a hacer justicia. No importa todo lo que ellos (los abogados) quieran hacer... El pueblo de Puerto Rico no va a olvidar”, mencionó, culminada la vista.

De paso, Santos se refirió a la determinación de causa para juicio contra Melvin Camilo Matthews Medina, acusado de ocasionar un accidente en estado de embriaguez donde murió la joven Lara Camila González Ortiz, de 21 años, en hechos ocurridos la noche del 7 de septiembre de 2023, en la carretera PR-686 del barrio Yeguada, en Vega Baja.

“Ayer (jueves) tuvimos algo muy bueno en Bayamón. Me imagino que la prensa está enterada y es algo que me está diciendo que se está marcando (la diferencia). Aquí los que están jugando a que las personas sigan tomando en la calle, yéndose en vía contraria, quitando vidas, dañando familias, son los abogados Nevárez”, dijo.

“A mí me gustaría que cuando Puerto Rico los vea ahí piensen (que) si les llegara pasar (algo) a ellos, en su familia, tendrían (a) esos dos abogados defendiendo a esas personas (para) que no tengan ningún tipo de responsabilidad... Ella (Mayra Nevárez) está por cámara, pero yo estoy aquí. Así pasen 10 años, yo voy a estar aquí”, aseveró Santos.

¿Por qué no se ha fijado el juicio?

Al explicar la razón por la que no se ha coordinado el juicio en contra de la acusada, el fiscal explicó que “(por) esta reconsideración que se presentó en el Tribunal Supremo, pues ahora mismo (el Tribunal de Primera Instancia de San Juan) no tiene la jurisdicción para poder entrar en la vista en sus méritos. Hasta que eso no se resuelva, eso no puede pasar”.

“Cuando baje el mandato, entonces es que se puede coordinar la fecha del juicio”, dijo Santiago Quiles, quien destacó que, en este caso, la prueba de alcohol que se le hizo a la acusada “es lo que nos va a fortalecer. La necesitamos y estamos luchando por que permanezca y ahora mismo ha sido restablecida. Esa es la determinación que tenemos”.

“La justicia se va a hacer y no debe quedar duda de eso. Yo lo he hablado con doña Carmen (Santos). Claro, el tiempo que pasa es algo que la puede frustrar, por decirlo de alguna forma, pero no podemos brincar los procesos ni ignorarlos y la justicia va a llegar en su día y Carmen la va a tener y Justin la va a tener”, puntualizó.

En total, Nevárez Torres enfrenta seis cargos en su contra por violación a la Ley de Vehículos y Tránsito, que incluyen ocasionarle la muerte a Justin y provocar grave daño corporal a Keven Monserrate Gandía al conducir de manera negligente y en estado de embriaguez.

Los hechos en este caso se remontan a la madrugada del 21 de noviembre de 2021, cuando Santos guiaba un vehículo Can-Am por el puente Teodoro Moscoso. De acuerdo a la investigación policíaca, la mujer invadió el carril al conducir en contra del tránsito e impactó el vehículo conducido por Santos en el que viajaba como pasajero Monserrate Gandía.

Nevárez Torres conducía un vehículo Hyundai Tucson con .29% de alcohol en la sangre, según los resultados de la prueba que se le realizó.