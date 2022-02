Juan Luis Cornier Torres, alias “Manwe Uno”, quien en diciembre se declaró culpable de matar a la joven Valerie Ann Almodóvar Ojeda, fue sentenciado el viernes a 107 años de prisión en el Centro Judicial de Ponce.

La sentencia se divide en 99 años por el cargo de asesinato en primer grado y ocho por violación a la Ley de Armas. A pesar de haberse declarado culpable, Cornier Torres insistió en que no cometió el crimen.

“Este no es el final, lograron encerrar mi cuerpo, pero no mi alma. No soy el asesino de Valerie”, dijo al juez Daniel R. López cuando éste dictaba la sentencia.

Contra Cornier Torres pesaban cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas por el crimen ocurrido el 17 de diciembre de 2018.

Almodóvar Ojeda, de 23 años, fue acuchillada en 38 ocasiones en la residencia del acusado en la barriada Baldorioty de Ponce, y su cuerpo envuelto en un edredón y bolsas plásticas, fue encontrado por una persona que pasaba por un paraje cercano al lago Garzas de Adjuntas, quien notificó a la Policía sobre el macabro hallazgo.

