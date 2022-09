Un hombre que causó millones de dólares en pérdidas por fraude a cientos de personas, mayormente de población vulnerable, fue sentenciado hoy por el Tribunal federal en San Juan a 11 años y tres meses de prisión.

Como parte de su condena, el convicto Carlos Maldonado Vargas además tendrá que pagar $1,986,734.26 en restitución a 46 de las víctimas y cumplir cinco años de libertad supervisada.

En el 2019, Maldonado Vargas había sido declarado culpable por un jurado federal por 16 cargos de fraude bancario y fraude de seguros.

Desde entonces, Maldonado Vargas esperaba conocer cuánto tiempo pasaría detrás de las rejas como condena por haberse aprovechado de múltiples personas que le prestaron dinero de sus ahorros de por vida, indemnizaciones y herencias, sin saber que estaban siendo engañados en un “esquema piramidal” o como se le conoce en inglés: “Ponzi scheme”.

De hecho, algunas de las víctimas estuvieron presentes en la audiencia, ante el juez federal John Woodcock, del Distrito de Maine, pero asignado a este caso en el tribunal de San Juan.

Al menos 15 víctimas declararon durante el juicio, además de agentes y un experto en los esquemas Ponzi, que Maldonado Vargas operó bajo la corporación Business Planning Resources International Corporation (BPRIC).

De acuerdo con documentos de la fiscalía en el expediente del caso, Maldonado Vargas se aprovechó su educación y trasfondo en la industria de seguros “para llegar a las víctimas más vulnerables y desprevenidas a través de falsas promesas de altos rendimientos garantizados”.

La fiscalía señaló que “se aprovechó especialmente de los ancianos, de las viudas que recién recibían un pago del seguro por la muerte de su cónyuge, de las personas que buscaban maximizar su paquete de indemnización después de un despido y de las personas desesperadas por recuperar las pérdidas de la crisis financiera”.

“Para atarlos, el acusado prometió rendimientos asombrosos que no seguían una estructura lógica”, agregó.

La acusación estimó que Maldonado Vargas recaudó sobre $5 millones a través del esquema, mientras que provocó pérdidas que superaron los $3.5 millones en las víctimas.

Como otros esquemas Ponzi, el convicto usaba el dinero que iba recibiendo para pagarle a algunas víctimas para dar la “impresión falsa” de éxito” y así atraer a más personas para que cayeran en la trampa.

Además, le pagaba a “promotores” para que le consiguieran más víctimas, mientras que usaba los dineros recaudados para pagar por gastos personales y de su familia, incluyendo escuela, viajes, carros y compras en tiendas.

Al mismo tiempo, les enviaba a las víctimas estados de cuentas falsos de “ganancias asombrosas” de negocios que no estaban produciendo ingresos, explicó la Fiscalía federal.

Lo que no sabían era que Maldonado Vargas era el dueño o estaba involucrado en la administración de las supuestas compañías exitosas como Glorimar Fashions and Tailoring, LLC, Global Business Insurance Agency Inc., Pet Card Systems Inc., y Datavos Corporation.

El esquema duró del 2007 hasta el 2012, cuando comenzaron los problemas financieros para el esquema y comenzó a quedar expuesto el engaño.

“El esquema Ponzi había funcionando. Los inversionistas creían que el acusado los había ayudado a asegurar su futuro financiero. Estos clientes satisfechos referirían a sus familiares y amigos para que ellos también ‘hicieran crecer su dinero’. Pero, como siempre sucede con los esquemas Ponzi, finalmente Maldonado no pudo mantener la apariencia de éxito”, planteó el Ministerio Público.

“Cuando cesaron los pagos tranquilizantes, las víctimas comenzaron a exigir su dinero. Incapaz de cumplir sus propias promesas, en 2011, se mudó a Florida. Quebrado después de gastar millones de dólares de las víctimas, continuó empujando las mentiras y buscando inversionistas”, añadió la fiscalía, al mencionar que admitió a los federales que ofreció bonos chinos, de minas de Brasil y del Obamacare.

Aunque los cargos lo exponían a un máximo de 30 años en prisión, desde el año pasado la fiscalía pedía al menos 15 años de cárcel para Maldonado Vega, por la gravedad de las acusaciones y de las consecuencias en las víctimas.

También planteó que no se podía mitigar el castigo por el hecho de que es la primera vez que se le procesa criminalmente. La fiscalía enfatizó en que estaba muy consciente del engaño que estaba operando.

“Como era de esperar, la mayoría de las familias y la salud mental de las víctimas quedaron marcadas para siempre. Muchos sufrieron una pérdida total de sus ahorros, tuvieron que posponer la jubilación y cambiar su estilo de vida. Muchos todavía están luchando contra los efectos psicológicos de caer en el esquema del acusado y se han hundido en depresión”, resaltó la fiscalía.

“Algunas familias y relaciones no sobrevivieron al golpe. Otros inversionistas, afectados por la ansiedad y la depresión, perdieron las ganas de vivir y apenas han logrado sobrevivir por sí mismos”, afirmó.

Después de la sentencia, el jefe de la fiscalía federal, Stephen Muldrow, expresó “a los ciudadanos de Puerto Rico que ninguna inversión está libre de riesgo y que una oferta de alta tasa de retorno siempre significa mayor riesgo”.

“Antes de invertir, obtenga información por escrito, como un prospecto o informe anual, y tenga cuidado si un vendedor lo presiona para que invierta de inmediato, le promete ganancias rápidas, lo alienta a pedir dinero prestado o cobrar fondos de jubilación para invertir, le dice que escriba información falsa en los formularios de su cuenta, o utiliza palabras como ‘garantía’, ‘alto rendimiento’ u ‘oferta limitada’”, recomendó. “Tan pronto como sospeche que ha sido objeto de un esquema fraudulento, comuníquese con las autoridades para que podamos procesar a los responsables e intentar recuperar los fondos robados”.

Por su parte, el jefe del FBI en Puerto Rico, Joseph González, destacó que “a las víctimas en este caso, como en la mayoría de estos casos, se les prometió un increíble retorno de la inversión de su dinero ganado con esfuerzo. Lamentablemente, las promesas se basaron en mentiras y fueron aprovechadas por alguien que usó su deseo de un futuro mejor para ganarse su confianza y robar sus sueños”.

El fraude piramidal lleva el nombre de Charles Ponzi, nacido en Italia y quien luego de probar fortuna en Estados Unidos y Canadá, desarrolló en Boston, un negocio de venta de “cupones postales internacionales”. Según investor.gov, un portal educativo de la SEC, Ponzi ofrecía a los inversionistas un rendimiento de 50%, beneficio que pagaba a medida que otros inversionistas compraban más cupones.