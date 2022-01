La jueza Gema González Rodríguez, del Tribunal de Fajardo, sentenció esta mañana a Jensen Medina Cardona a 129 de prisión por el asesinato de Arellys Mercado Ríos.

Medina Cardona tendrá que cumplir 99 años por el cargo de asesinato en primer grado, mientras que la jueza ordenó que pase 30 en prisión por dos violaciones a la ley de armas.

Los cargos de armas no conllevan oportunidad de bonificación ni probatoria, por lo que tendrá que cumplirlos en su totalidad. En el caso de asesinato en primer grado, sí tiene posibilidad de ser evaluado por la Junta de Libertad Bajo Palabra.

Ambas sentencias son consecutivas, por lo que en total suman una sentencia de 129 años tras las rejas. A diferencia del proceso del juicio, Medina Cardona regresó al tribunal con la vestimenta y bata de protección que usa el Departamento de Corrección y Rehabilitación para los confinados que salen de sus instituciones.

Antes de la sentencia, Medina Cardona expresó: “Gracias por darme la oportunidad de expresarme. No lo había hecho porque no tenía una oportunidad. Quiero darle mi más sentidas condolencias y el perdón en nombre de Dios a su familia y a sus hermanos. Es un proceso duro, pero he mantenido la cordura. Por mis hijos hay que seguir hacia delante y estoy aquí de frente”.

“Ustedes tienen mi expediente, ahí está mi vida completa. Soy un joven emprendedor y trabajador. Nunca he tenido casos con la ley. Hay ocasiones en que pasan situaciones que uno tiene que enfrentarlas”, agregó. “Estuve en una situación bien difícil cuando mi vida también corría peligro. En su momento se harán sus expresiones, pero hay un momento que hay que seguir y respetarlo”.

En la sala estaban presentes el padre y la madre de Medina Cardona. Mientras, no estuvo Nitza Ríos, madre de la víctima quien estuvo durante todo el proceso judicial. Familiares indicaron que Ríos se encuentra en Estados Unidos en compañía de una de sus hijas y sus nietos.

Sí estuvieron allegados de Mercado Ríos, como su prima Marisel González, quien se expresó agradecida por el apoyo recibido por la familia durante el proceso.

“Esperemos, en nombre del Señor, que hoy sea el último día que tengamos que venir al tribunal y cerrar este proceso”, expresó González, antes de la vista de sentencia. “Estamos conforme con el proceso. Que se haga justicia. Dejamos las cosas en manos de papa Dios y en el tribunal”.

“En realidad no se vuelve a ser la misma persona. Hay un antes y un después”, agregó, tratando de contener el llanto. “Pues, aprender a vivir con la ausencia de Arellys. No es fácil, pero Dios nos ha dado la fortaleza y las personas que están alrededor se han dado cuenta que realmente Dios estuvo en este proceso”.

“Es cuestión de aprender a vivir sin la presencia de ella y acordarnos de ella cada vez que nos reunimos como familia, y con las amistades... tratar de cerrar este capítulo, como se lo prometí a Arellys. Estuvimos en el día uno, y en el nombre del señor espero que hoy sea el último día”, abundó.

González recordó que fue ella quien le recomendó a Ríos que permaneciera con sus nietos en Estados Unidos y que no viniera a la vista de sentencia, porque eso es parte de tener “calidad de vida”.

“Aquí estaremos nosotros. Para eso es la familia. Según estamos en cosas felices, tenemos que estar en estos momentos duros”, manifestó. “En el nombre de mi familia, dar las gracias por todo el apoyo, por todas las personas que aun sin conocer a uno, paraban a uno para dar un abrazo, así que gracias”.

Medina Cardona fue declarado culpable al cabo del juicio ante en octubre pasado, al cabo de un juicio por tribunal de derecho, ante la misma jueza González Rodríguez.

Se espera que acabado el proceso de sentencia, la defensa de Medina Cardona acuda al Tribunal de Apelaciones para tratar de revertir el fallo de culpabilidad y dictamen de tiempo en cárcel.

Parte de los posibles argumentos fueron adelantados en una moción de los abogados de la defensa para tratar de que se anularan los cargos.

La petición de la defensa se basaba en la alegación de que su cliente no recibió un juicio “justo e imparcial”.

“Estamos conscientes que el afán y sensacionalismo de la prensa ha contribuido a la percepción negativa o demonización del señor Jensen Medina Cardona desde etapas muy tempranas en la investigación”, alegó la defensa.