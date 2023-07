Los hermanos Walter y Eduardo Pierluisi Isern, primos y excolaboradores políticos del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, fueron sentenciados esta mañana en conexión con sus convicciones por defraudar al gobierno federal, a través de la empresa American Management and Administration Corporation (AMAC), que por décadas mantuvo contratos para la administración de complejos de vivienda pública.

Walter Pierluisi Isern, quien presidía AMAC, recibió una sentencia de tres años y nueve meses de cárcel, que serán seguidos por otros dos años de libertad supervisada. La jueza Camille Vélez Rivé puntualizó que se trata de un castigo por debajo de lo recomendado en las guías de sentencia de acuerdo a la versión final del informe presentencia, pero dentro de los parámetros acordados entre la defensa y la fiscalía en abril pasado.

Mientras, Eduardo Pierluisi Isern deberá pasar por dos años en prisión, más dos años bajo libertad supervisada. Al estipular su sentencia, Vélez Rivé concluyó que jugó un rol “menor” en el esquema de fraude y tomó en cuenta una situación médica.

La jueza permitió que ambos convictos se entreguen voluntariamente una vez el Negociado de Prisiones asigne la penitenciaría en la que cumplirán sus sentencias.

“Se cometieron actos por los cuales me he responsabilizado desde el primer día”, Walter en una alocución previo a recibir la sentencia.

“Lamento muchísimo el sufrimiento que he causado a mi familia, a mis hijos, mis nietos, a quienes supliqué que no me acompañaran en el día de hoy”, agregó el primo tercero del gobernador mientras se secaba las lágrimas y puntualizaba que, a raíz del caso criminal, había perdido su título de abogado y una “empresa próspera” que empleaba a sobre 500 trabajadores.

La lectura de sentencia se retrasó luego de que la representación legal de Walter Pierluisi Isern objetarn agravantes incluidos de los informes presentencia preparados por la Oficina de Probatoria. El informe, según se ventiló en sala, elevó en dos puntos el cálculo del nivel de la ofensa, bajo la premisa de que el delito aceptado se cometió a través de “medios sofisticados”.

“Un acuerdo de culpabilidad no es otra cosa que un contrato”, argumentó el licenciado Osvaldo Carlo, abogado de Walter Pierluisi Isern, a la jueza Vélez-Rivé. “Ambas partes (fiscalía y defensa) tenemos el deber de defender los términos del acuerdo. Esto se acerca, si no es que constituye, una violación del acuerdo”.

En el caso del propietario de AMAC, la fiscal Marie Christine Amy solicitó la sentencia máxima contemplada en el acuerdo de culpabilidad, de 46 meses de prisión.

Revelan padecimiento de cáncer

Previo a la lectura de sentencia, Domínguez puntualizó que Eduardo Pierluisi Isern había recibido un diagnóstico de cáncer de tiroides, lo que se hizo constar en el informe presentencia.

Amy, no obstante, pidió una pena de 37 meses, que igualmente correspondía al tope contemplado en el preacuerdo.

“Ha sido un proceso duro, fuerte, tanto moral como legalmente hablando. (…) Obviamente, esto traiciona mi legado y la enseñanza que me dieron mis padres en casa”, afirmó Eduardo Pierluisi Isern en un breve mensaje en sala.