La vista preliminar contra el exvicepresidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) Jerome Garffer por presuntamente violar una orden de protección a favor de su expareja fue suspendida este jueves en el Tribunal de Bayamón, luego que la víctima se excusó por razones de salud.

Bárbara Santos, una de las fiscales a cargo del caso, indicó que la expareja del funcionario presentó hoy un certificado de salud, ya que se sometería mañana a un procedimiento quirúrgico para el que necesita dos semanas de recuperación.

“La víctima se expresó con nosotros para indicarnos que estaba indispuesta de salud y así se le acreditó al juez con un certificado de salud”, señaló la fiscal al salir de la sala 404.

Ante este panorama, el juez Pedro Saldaña Rosado reseñaló la vista preliminar para el 2 de julio sin la objeción de las partes involucradas.

El abogado de Garffer, el licenciado Mario Moczó, aseguró que la defensa estaba preparada para atender el caso y lamentó que los procedimientos continúen retrasándose.

“Independientemente del tipo de operación que sea, no entiendo cómo se va a operar mañana (la víctima) si está enferma hoy”, señaló al poner en duda la veracidad del estado de salud de la víctima. “Aquí siempre ha habido mala fe contra mi cliente porque sino no estaríamos en el proceso, pero gracias a Dios, hasta ahora, los jueces han resuelto conforme a derecho. No tengo evidencia para decir que ella no está enferma, pero la realidad es que él (Garffer) va a estar preso y uno se puede operar si está enfermo hoy”.

A preguntas de la prensa sobre si la víctima sería sometida a una cirugía estética, Moczó prefirió no abundar, ya que no cuenta con información detallada.

“Eso me notificaron, pero no me consta. La verdad es que es una pena porque mi cliente está preso”, recalcó.

Contrario a hoy, Garffer no atendió el martes pasado la vista preliminar señalada en el Tribunal de San Juan por otro caso relacionado a una supuesta violación adicional a una orden de protección, ya que sufrió una complicación médica en la cárcel Las Cucharas, en Ponce. La víctima sí acudió a la vista.

“La última vez el tenía unos síntomas de apendecitis y quería ver la vista, pero la realidad es que tenía referido de emergencia y no lo pudo ver”, justificó Moczó.

Antes de comenzar la vista, el abogado explicó que el juez debía decidir hoy si encontraba causa o no contra el acusado. En caso de que la decisión fuera favorable para su cliente, este podría haber salido de prisión.

”Este juez lo que tiene que bregar causa o no, si encuentra no causa tendría que radicar un recurso para que se cobre vigencia la fianza porque no estaría la comisión de delito”, sostuvo.

La vista de hoy estaba relacionada al arresto de Garffer el pasado 8 de mayo, luego que presuntamente contactó a su expareja por la aplicación móvil Facebook Messenger, pese a que una orden de protección en su contra establecía que no podía tener contacto con la víctima.

Garffer fue ingresado a prisión, ya que el Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ) pidió al tribunal que se cancelaran los servicios de fianza y supervisión electrónica al no cumplir con las condiciones impuestas por un caso de violencia doméstica, por incurrir en un nuevo delito, en relación a la violación de una orden de protección.

Aunque el 10 de mayo Moczó pidió una reconsideración ante el juez Rafael Taboas Dávila del Tribunal de Bayamón, este decidió no ha lugar.

“Mi determinación es que ha violentado” las condiciones de libertad y “tiene que permanecer en la institución carcelaria”, estableció el juez en aquel momento.

Garffer también enfrentaba cargos por otro caso de violación a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54) que le imputaba su expareja, pero el 5 de junio la jueza Mariela Miranda Recio del Tribunal de Bayamón determinó no causa.