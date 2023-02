El empresario Salil Zaveri, acusado de dispararle a un perro en un campo de golf en Río Grande, alegó este jueves que utilizó su arma de fuego contra el animal por temor a que este le “desgarrara la piel” o le ocasionara la muerte.

Según su relato, el animal se disponía a atacarlo cuando decidió desenfundar su pistola mientras practicaba el deporte, en hechos ocurridos en el 2021, en el campo de golf del Wyndam Rio Mar Golf and Beach Club. “Pensé que me iban a desgarrar la piel, a triturar, como hacían con las iguanas”, narró en un intento por sostener su alegato de que actuó en defensa propia durante la continuación del juicio en su contra.

Zaveri, quien renunció al recurso de jurado, enfrenta tres cargos por violaciones a la Ley de Maltrato de Animales y la Ley de Armas de Puerto Rico por disparar contra una perra hasta matarla. De ser declarado culpable, podría enfrentar una condena de 55 años de cárcel.

“Iba a sufrir daño corporal o la muerte si no lo hacía”, argumentó el hombre que este jueves ocupó la silla de los testigos.

“Lo único que hice fue ayudar y me puse yo bajo riesgo para salvarme. Así que lo que quieran decir que lo digan. Yo salvé a mi amigo y me salvé a mí”, agregó con la voz entrecortada al alegar que su reputación y seguridad se han visto afectadas.

Durante la jornada de hoy también salió a relucir, a preguntas del fiscal Gabriel Redondo Miranda, que Zaveri no ha radicado las planillas estatales correspondientes a los últimos dos ciclos fiscales (2020 y 2021). Mientras, las presentadas entre el 2015 –año en que se trasladó a vivir en la isla- y el 2019 las radicó tardíamente. “El procedimiento me ha mantenido un poco ocupado en estos últimos años”, señaló.

De acuerdo a su relato, el incidente ocurrió el 8 de mayo de 2021 luego que una perra -que estaba en el área junto a otros dos canes- corriera hacia su vehículo para “atacarlo” mientras jugaba otros tres hombres. Fue entonces, cerca del hoyo 17, que decidió tomar el arma de fuego que mantenía en el compartimiento del carro de golf y dispararle en el área del pecho.

“Subí el arma mientras el perro estaba saltando hacia mí para entrar a mi carro. Disparé deseando que parara”, contó al sostener que todo sucedió “bien rápido”.

Dijo, a preguntas de su abogado Peter Díaz Santiago, que siempre que acudía a este campo de golf observaba “jaurías” de perros en el área, pero nunca los había visto atacando a personas, sino a otros animales.

Zaveri ha negado –en expresiones hechas fuera de la corte- que le disparara al perro por una bola de golf. Pero, durante el interrogatorio ayer relató que -previo al incidente- la perra estaba jugando con unas pelotas de golf, hecho que pensó era “gracioso”. Los otros dos canes estaban tomando “baños de sol”.

En total fueron tres los disparos que realizó Zaveri. La segunda y tercera detonación, alegó, las realizó para detener el sufrimiento del animal que, tras el primer disparo, seguía con vida. “Miré hacia atrás, vi que el perro aún se movía, tomé el arma de fuego del carrito y caminé hacia el perro”, mencionó.

“Esta vez (el tercer disparo), porque (la perra) no estaba temblando tanto, me acerqué, casi por encima del animal y me aseguré apuntar directamente para evitar fallar de nuevo y causarle otra lesión. Esperé unos cuantos segundos para asegurarme que ese disparo sí llegara a la cabeza o al área del cuello”, continuó Zaveri, quien utilizó una interprete durante el proceso.

Aseguró, a preguntas de su abogado, que se sintió “muy, muy mal” tras lo ocurrido. “Amo a los perros y ver a un perro sufrir…”, dijo. Alegó que no se acercó a la perra tras la primera detonación por miedo a que tuviera “rabia” y lo contagiara.

Además de la pistola, Zaveri llevaba en el carrito de golf, según se pudo apreciar en un video presentado en corte, una caja de bolas de golf y una lata de un agua gaseosa que estaba ingiriendo. En la parte posterior estaban los palos de golf. Abordado sobre las razones para no utilizar algún otro artefacto para espantar al animal, insistió en que no era posible.

“Tenía dos perros a mi izquierda y otro que venía de frente, a uno o dos segundos de llegar a mí. Los palos de golf estaban en la parte posterior del carrito y no podía llegar a ellos”, respondió. “En un segundo, el (animal) iba a estar dentro del carrito”, argumentó.

El juicio continúa mañana, viernes, a la 1:30 p.m. con el contra interrogatorio de Fiscalía.