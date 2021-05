Fajardo - “La persona saca de debajo del asiento del conductor lo que entiendo es un arma. Saca un arma y se la pone en el área de la cintura, en el traje de baño. […] Es el acusado”.

Esas fueron algunas de las palabras que utilizó una nueva testigo del Ministerio Público para narrar en el décimo tercer día del juicio contra Jensen Medina Cardona lo que vio la noche del 18 de agosto de 2019 en Villa Marina Boulevard en Fajardo, momentos antes del asesinato de Arellys Mercado Ríos.

La testigo, la décima persona sentada a testificar en este juicio por parte del Ministerio Público, fue identificada como María Elena De Castro Font, quien describió a la “persona con un arma” como un joven de tez blanca y pelo corto oscuro, que vestía solo un traje de baño y andaba sin camisa.

PUBLICIDAD

Cuestionada sobre si ha visto recientemente a una persona como la que describió en su testimonio, la testigo respondió que sí e identificó a Medina Cardona en sala como esa “persona con un arma”.

“Es el acusado. Está sentado en el área de acusados con camisa blanca y mascarilla negra”, indicó De Castro Font a preguntas de la fiscal Dianette Aymat.

La testigo contó que la noche del 18 de agosto salía a eso de las 9:40 p.m. de Villa Marina Boulevard luego de pasar cerca de hora y media en el restaurante El Varadero, donde cenaba sola.

En el momento en que se aprestaba a salir de los predios de la marina, contó, De Castro Font vio cómo una persona a bordo de una guagua “grande”, color negro, “que parecía nueva” se detiene rápidamente tras salir de las instalaciones, se baja del lado del conductor y se coloca “un arma en la cintura”.

“Cuando voy saliendo de la marina, que tengo que esperar a que el carro de al frente salga...veo lo que era una guagua negra, grande, oscura, aparentemente nueva. Se alinea hacia la derecha, no puedo salir todavía. […} Una vez pasa (la guagua) el portón se alinea un poco a la derecha antes de salir a la carretera. El portón es bien lento. Lo esperé para yo salir. Me doy cuenta que el vehículo se para y una persona se baja”, narró De Castro Font en la sala 305 ante la jueza Gema González.

“Era una persona joven, de tez blanca y pelo corto oscuro. Estaba en traje de baño sin camisa. La persona se baja del auto, me doy cuenta que está en traje de baño, está sin camisa. Se baja de lado del conductor. La persona saca de debajo del asiento del conductor lo que entiendo es un arma. Saca un arma y se la pone en el área de la cintura, en el traje de baño”, abundó en su declaración.

PUBLICIDAD

De Castro Font añadió en sala que su hijo también se encontraba en Villa Marina aquella noche y tan pronto vio a la persona con un arma llamó a su hijo para pedirle que se fuera del lugar por temor a su seguridad.

“Llamo a mi hijo porque me preocupé por lo que acababa de ver. Lo llamo y le digo ‘vete de la marina, no sé lo que va a pasar’. Yo viro y entro de nuevo a la marina a ver si él se monta conmigo. Le dije a mi hijo que vi una persona con un arma que se puso en la cintura. Como no me hace caso y lo conozco entro a la marina, me encuentro con Gabriel y él me dijo, ‘acabo de escuchar una detonación vete’”, detalló la testigo.

El Ministerio Público respaldó el testimonio con imágenes de las cámaras de seguridad a la entrada de Villa Marina que mostraban una guagua color negra que se detiene tras salir de las instalaciones y luego un carro que pasa por el lado de aquella persona “que se bajó del lado del conductor”, tal y como narró la testigo.

De Castro Font afirmó, incluso, que todo lo que vio fue debido a que la zona de la entrada y salida de Villa Marina está bien iluminada.

Por su parte, el abogado de defensa, Jorge Gordon Menéndez, intentó minar la credibilidad y resaltar incongruencias del testimonio de De Castro Font comparando estrictamente el testimonio con los visuales de las cámaras de seguridad.

PUBLICIDAD

Gordon Menéndez cuestionó, además, a la testigo sobre si era cierto que algunos detalles que narró en sala no los estipuló en una declaración jurada y tampoco son específicos con los visuales, a lo que la testigo respondió afirmativamente.

El abogado, incluso, le preguntó a la testigo si durante la cena consumió bebidas alcohólicas, pregunta a la que De Castro Font también respondió que sí.

Como es su costumbre, los abogados de defensa y Medina Cardona rehusaron responder las preguntas de El Nuevo Día a su salida del tribunal.

De Castro Font sería la tercera testigo, en este juicio, que ubica a Medina Cardona la noche del asesinato de Mercado Ríos tras identificarlo como una persona sin camisa, con traje de baño, de tez blanca y cabello corto y oscuro.

Los testigos previos fueron la expareja de Mercado Ríos, Joseph Howe García, y un amigo de Howe García que estuvo presente la noche de los hechos que se dilucidan en el tribunal.

El juicio recesó por hoy y se reanudará el próximo 8 de junio a las 9:00 a.m. en la sala 305 del tribunal de Fajardo.

Los fiscales que representan al Ministerio Público en este juicio son Eduardo Beale, Jaime Perea, Dianette Aymat y Yamil Juarbe.

Mientras, Medina Cardona es representado por los abogados Jorge Gordon Menéndez, Orlando Cameron Gordon y Jorge Gordon Pujols.

El acusado regresó hoy al tribunal tras haber sido excarcelado ayer por orden de un juez, luego de que el Tribunal de Apelaciones ordenó restituir la fianza original de $3,500 por delitos de falsificación de licencia.