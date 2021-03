El Tribunal de Apelaciones declaró “no ha lugar” la petición del candidato a la alcadía de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal Albelo, de revocar la decisión del Tribunal de San Juan que no permitió presentar cierta evidencia en el caso de impugnación de los resultados de los comicios de 2020 en el que Miguel Romero resultó vencedor.

De acuerdo con los argumentos esbozados por el foro judicial en su resolución de diez páginas, aunque Natal Albelo cumplió con la fecha límite (hasta las 12:00 de la medianoche del 8 de marzo) para entregar una lista de testigos y un listado de documentos que utilizaría como evidencia, no cumplió en incluir los documentos como tal, específicamente los anejos 14 al 20.

Según la resolución, “la Regla 34.3 de Procedimiento Civil, en su inciso (b)(2), 32 LPRA Ap. V, R. 34.3 (b)(2), faculta al tribunal de primera instancia a prohibir la presentación de determinada evidencia si la parte interesada en presentarla incumplió con la orden del tribunal referente al descubrimiento de prueba. En el presente caso la orden recurrida prohibió al peticionario la presentación de cierta prueba documental, Exhibits 14 al 20, por haber incumplido con la orden relacionada con el descubrimiento de prueba. Esto luego de haber concedido tiempo para que fuera presentada”.

“Al respecto, nótese que la orden para presentar la prueba fue emitida el 4 de marzo de 2021 y la misma advertía que su incumplimiento conllevaría que no se pudiera presentar la evidencia durante el juicio. Sin embargo, no fue hasta el 8 de marzo que el peticionario presentó la lista de la prueba mas no incluyó la misma. Al día siguiente, el TPI le concedió dos horas adicionales para presentarla y aún así no pudo producirla”, añadió el foro apelativo.

“Posteriormente, el 10 de marzo solicitó reconsideración sin anejar la referida prueba documental. Destacamos que el juicio iba a comenzar el 11 de marzo como efectivamente ocurrió. Así las cosas, y a escasas horas para el inicio del juicio, no cabe duda que el peticionario como sus representantes legales debían están preparados para producir y entregar toda la prueba documental que presentarían”, reza la resolución.

La defensa legal de Romero, y del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, pidieron hoy al Tribunal de Apelaciones que no permitiera a Natal Albelo presentar su prueba en la vista de impugnación de la elección a la alcaldía de San Juan porque incumplió con el plazo para entregarla.

Natal solicitó ayer al foro apelativo que revierta la orden del juez Anthony Cuevas Ramos que excluyó su prueba porque solo había solicitado “la lista” de evidencia, lo que sí entregó, y no los documentos.