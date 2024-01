El exponente de música urbana Anuel AA, cuyo nombre de pila es Emmanuel Gazmey Santiago, fue encontrado en “rebeldía” por el juez federal Pedro Delgado ante una demanda de cobro.

La orden contra Gazmey Santiago y su corporación “Real Hasta La Muerte” (RHLM), emitida por el juez la semana pasada, surge de una demanda presentada por la agencia de publicidad Buena Vibra Group (BVG).

En la demanda, sometida en agosto pasado, la agencia reclama que Anuel AA y RHLM le deben $1,864,000, tras haber trabajado entre el 2021 y 2022 en “varios proyectos promocionales” para el lanzamiento del álbum “Las Leyendas Nunca Mueren”.

Entre las alegaciones, BVG planteó que le proveyó servicios promocionales a través de colaboraciones con Zuffa, promotor de artes marciales mixtas de la empresa Ultimate Fighting Championship (UFC).

PUBLICIDAD

BVG indicó que le pagó $960,000 a UFC y, al momento de la demanda, Anuel AA no le había reembolsado el monto, ni los $500,000 adicionales que UFC cobró por las promociones.

/

“Además, a BVG también se le deben $10,000 por ciertas imágenes solicitadas y aprobadas por Anuel para su ex esposa, la artista conocida como ‘Yailín la Más Viral’. A BVG también se le debe una cantidad no menor a $200,000, como compensación por los servicios de agencia de publicidad que prestó a los demandados y que no han sido pagados”, agrega la demanda de BVG.

“Además, a BVG se le debe por concepto de daños una cantidad no menor a $194,000 por la pérdida de ganancias que ha sufrido al no tener la oportunidad de invertir en otros proyectos el dinero adeudado por los demandados”, abundó.

En una moción posterior, BVG detalló al tribunal los múltiples intentos infructuosos de contactar personalmente a Anuel AA y su compañía para entregarle la demanda y el reclamo de cobro personalmente en las direcciones que tienen registradas en el estado de Florida, entre agosto y septiembre de 2023.

En noviembre pasado, el juez Delgado les autorizó a emplazar a Anuel Doble AA a través de una publicación.

Debido a que no hubo respuesta, BVG solicitó, el pasado 26 de diciembre, que el tribunal emitiera una orden encontrando a lo demandados en “rebeldía” por “fallar en aparecer y defenderse”.

Delgado acogió la petición al día siguiente y la orden fue registrada por la secretaría del Tribunal Federal.