Luego de que saliera a la luz la segunda tiraera de Anuel AA a su ahora “enemigo declarado” Arcángel, las reacciones no se hicieron esperar, ya que en el nuevo tema el trapero lanzó una fuerte descarga, trayendo al escenario nuevos integrantes a esta guerra musical que cada vez sube más de tono, al mencionar familiares y otras personas del medio.

En el tema “Arcángel es chota” se hace mención de la familia de Austin Santos, Bad Bunny, Karol G, exparejas de raperos e incluso Ocean Pabón, el hijo del locutor Jorge Pabón “Molusco”.

Como era de esperarse, el anfitrión del programa radial “Molusco y los Reyes de la Punta” reaccionó en uno de sus segmentos a una de las estrofas lanzadas en la tiraera. “El video de Ocean fue pa’ mandárselo a Austincito (Uy). Cruzaste toa’ las línea’ hablando de mi familia. Voy pa’ encima, recuerda que yo me sé toda tu vida”.

PUBLICIDAD

“Aunque no me mencionó directamente a mí, menciona a alguien muy importante en mi vida que es mi hijo”, dijo “El Molusco” a sus compañeros Pamela Noa, Ali Warrington y Robert “Fantacuca” Maldonado.

Durante la conversación, el locutor recordó que hace unos días anticipó que el artista urbano podría mencionarlo en alguna de las tiraeras, debido a que el también creador de contenido entrevistó a Arcángel cuando lanzó “Feliz Navidad 8″ hace poco menos de dos semanas.

“Anuel AA entiende que soy del bando de Arcángel, pero no tengo que ser de su bando para saber que es mejor rapero, cantante, artista y mejor en todo, pero también reconozco los quilates de Anuel como artista”, explicó el productor.

Según contó, cuando fue publicado el tema, se encontraba en su casa y en compañía de su hijo. “Yo estaba con Ocean justamente cuando la canción salió. Juro que esperaba algo peor, conociendo a Anuel AA, porque él le está faltando el respeto a todo el mundo”.

A preguntas sobre qué pasó por su mente al escuchar la mención de su hijo mayor, “El Molusco” indicó que se molestó, pero al ver la reacción de Ocean “le bajé”.

“Diablo papi me mencionó, que duro”, recordó entre risas. “Esto que le pasó a mi hijo está superado full de parte mía como papá, y de él. Ocean lo dirá en su momento, porque él se puede defender”.

Reacción de Molusco ante tiraera de Anuel. Reacción de Molusco ante tiraera de Anuel. Posted by Molusco Clips on Wednesday, December 20, 2023

Cabe recordar que el locutor, Ocean y su hermana, Paula tienen un podcast llamado “Adolescentes” en la que juntos discuten temas del momento.

PUBLICIDAD

Para Jorge Pabón “El Molusco”, estos son “gajes del oficio” al pertenecer al mundo del entretenimiento. “Yo estoy en este medio, en este maldito medio, que es complicado, pero ¿qué le voy a hacer?”

Sin embargo, para dar por terminado el tema, lanzó al aire unas palabras, haciendo énfasis en que no se trata de una amenaza. “Yo no soy de la calle, pero yo me atrevo a matar por un hijo mío. Yo no soy de la calle, bien lejos de serlo, pero soy capaz de matar por un hijo mío. Y tu métete conmigo todo lo que tú quieras, y no es una amenaza, es un dato”.