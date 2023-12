En medio de las tiraeras musicales y personales que enfrenta en la actualidad el género urbano, el cantante Don Omar hizo un llamado a los colegas del género urbano para que dejen las rivalidades y asuman posturas sabias, de respeto, cordura y altura en vez de dedicarse a pelear entre ellos.

Don Omar se expresó en una carta abierta que publicó anoche en sus redes sociales dirigidas a sus colegas del género urbano.

En la actualidad los exponentes Arcángel y Anuel AA se enfrentan a una de las tiraeras más personales del género urbano que han plasmado en tres temas musicales. Arcángel le dedicó dos temas a Anuel AA. El primero “FN8″, (Feliz Navidad) y el segundo “Narcan” en respuesta al tema que sacó el trapero “Glock, Glock, Glock”. Arcángel en ambas canciones integra datos personales e íntimos sobre la vida de Anuel.

Anuel, por su parte, en su tiraera menciona a otros exponentes urbanos como Tempo, Cosculluela y Bad Bunny. Cosculluela, quien en el pasado también le dedicó una tiraera a Anuel, de inmediato reaccionó y le advirtió que no lo metiera en la pelea. De igual forma, otros exponentes como Luar la L y Ñengo Flow también protagonizan otras controversias.

Ante estas batallas y otras que se dan entre los reguetoneros, Don Omar, quien junto a Daddy Yankee fue protagonista de una extensa controversia de años, pero que el pasado 12 de diciembre ambos pusieron fin a su rivalidad musical, se expresó con un emotivo mensaje dirigido a sus pares musicales.

La carta la acompañó con una foto suya junto a Daddy Yankee.

“Carta abierta al género que me hizo quién soy:

Encontré esta foto y siento la necesidad de compartir algo que necesitas escuchar. En esta foto estamos dos caballeros que desde el primer día que nos conocimos nos respetamos. Dos líderes a quienes seguían las multitudes en nuestra isla y que comenzamos a llevar nuestra música alrededor del mundo.

Dos soñadores, dos incansables que nos convertimos en ejemplos a seguir por niños, jóvenes, adultos y por aquellos que nos vieron desde su tercera edad comenzar a cambiar el mundo desde nuestro amado Puerto Rico. ¿Dos jóvenes que tuvieron la oportunidad de conocer los rincones del planeta gracias a su música, saben qué pienso yo que nos distanció?

¿Tienen idea de lo que ocasionó este feudo que separó bandos desde nuestra isla hasta lograr hacerlo alrededor del mundo? Aférrarnos a nuestro propio entendimiento, malas conversaciones que corrompieron las buenas costumbres y sobre todo la falta de Dios en nuestros corazones. Género que tanto amo y que me convertiste en lo que soy te digo lo siguiente: no hay sabor a victoria si se pelea sin honor. No existe dignidad si un rey no puede vencerse primero antes de querer vencer a sus enemigos. Más importante aún, líder no es quien tiene el puesto, sino quien puede aportar al crecimiento del equipo.

Hago un llamado a mis colegas para que seamos más que simplemente líderes por elección y que nos convirtamos en agente de cambio para el crecimiento de nuestra música. Comenzamos en una pequeña isla y hoy el mundo nos conoce gracias a quienes antes que nosotros nos influenciaron.

Seamos el ejemplo de que se puede sin tener la necesidad de entre perros pisarnos el rabo. Quizás muchos no están de acuerdo conmigo, pero yo vivo de nadar en contra de la corriente para preservar mi legado y descendencia. No hay gloria en la batalla en contra de los tuyos, pelea por crecer, no por simplemente conquistar. Este es un llamado a la sabiduría, cordura, altura y respeto de parte de su más agradecido integrante”, lee la carta firmada por William “Don Omar” Landrón.

El fin de la rivalidad

Daddy Yankee se retiró el 3 de diciembre de los escenarios musicales tras 32 años de carrera y anunció su conversión al cristianismo en la última función de su concierto de despedida “La Meta”. Días después se hizo pública la reconciliación de ambos pilares del reguetón. Don Omar fue el primero en anunciar el fin de la rivalidad artística con un mensaje hacia el “Big Boss”.

Daddy Yankee también dio a conocer sus sentimientos hacia Don Omar.

“Usted también ha sido un grandioso adversario y nunca dejaré de reconocer todo lo que también has hecho por nuestro movimiento. En esta nueva etapa de mi vida es importante para mi compartirte mi testimonio y que mi mensaje no se quede solo en palabras, sino en acciones, que son el mayor ejemplo de lo que Jesús hace con nuestras vidas. Me siento tranquilo y en paz, sabiendo que hoy dejamos atrás las controversias entre dos exponentes que pusieron nuestra bandera de Puerto Rico en alto”, expresó Daddy Yankee a Don Omar.