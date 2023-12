Los enfrentamientos musicales, conocidos popularmente en mundo urbano como “tiraeras” siempre han dado de qué hablar. Y es que, son muchos los exponentes de este género que, a lo largo de los años, han sido sus protagonistas y en las cuales, respaldados por el “beat” de la música y en compañía de un lápiz afilado por las rivalidades, lanzan una serie de insultos y críticas a su oponente. Sin embargo, para Farruko, la reciente “guerra” entre sus colegas Arcángel y Anuel AA ya ha traspasado los límites, llegando al punto de mencionar a sus familiares en la pesada y controversial lírica.

“Es una guerra sin cuartel donde no hay reglas ahora mismo”, lamentó el reguetonero puertorriqueño en entrevista con El Nuevo Día sobre las tiraeras que en las pasadas semanas ha acaparado los titulares y las redes sociales.

Aunque la voz de “Pasa_je_ro” no está ajeno a este tipo de controversias, pues en el pasado se ha enfrentado a Cosculluela y Kendo Kaponi, aseguró que nunca llegó al punto de humillar a su adversario exponiendo situaciones personales ni involucrar a familiares. “No los juzgo, porque yo pasé por eso, yo viví eso. Estuve en guerras también, falté el respeto y no me vengo a cantar ahora el más santo. Me gusta la tiraera, pero no llegue al punto de humillaciones públicamente”.

PUBLICIDAD

En las pasadas semanas, los autodenominados “La Maravilla” y el “Real hasta la Muerte”, se han enfrascado en un “toma y dame” de tiraeras que ya ha escalado a niveles personales. El más reciente fue lanzado ayer por Anuel AA, “Arcángel es Chota” y en la que hace mención a la familia de Austin Santos, nombre de pila de Arcángel, Bad Bunny, Karol G, exparejas de raperos e incluyó al hijo del locutor Jorge Pabón “Molusco”.

“Más que todo, la tiraera es para mostrar tus destrezas líricas y tu ‘delivery flow’ encima de un ritmo. Yo creo que tú puedes derrotar a tu oponente sin faltarle al respeto”, añadió.

Con esto, Farruko se une a otros cantantes urbanos como Don Omar, quien la pasada semana también hizo un llamado al respeto y la cordura en el género e instó a dejar las tiraeras.

“Puede pasar de ser simplemente el chisme del momento, a una desgracia porque se siguen tocando botones. Sigue el ego subiendo, terceros llenando oídos, y el enemigo se apodera de mentes débiles y corazones que están llenos de ego”, advirtió el intérprete de “Nazareno”.

Para Farruko, el nivel de influencia de sus colegas es uno demasiado grande para ser desaprovechado de esa manera y los invitó a redirigir sus esfuerzos en pro de una mejor sociedad. “Están perdiendo el tiempo, energía y contaminando la atmósfera con esa negatividad”.

“Hay que aprovechar la bendición que te dio Dios de llegarle a las personas y llevar un mejor mensaje. Tú eres tan bueno como lo último que hiciste, y sería una pena que pase una desgracia, y lo último que se sepa de ellos es esa guerra, sería bien triste”, concluyó diciendo el cantante.

PUBLICIDAD