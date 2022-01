El juez José Parés, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, ordenó en la tarde de hoy, martes, que el hombre de 36 años imputado de intentar secuestrar a un menor en la calle Loíza fuera ingresado en una institución para realizarle una evaluación siquiátrica.

El togado paralizó los procedimientos contra Erick Michael Fair, de 36 años y residente de Virginia, a quien el Ministerio Público le radicó un cargo por tentativa de secuestro agravado por hechos ocurridos el pasado sábado, frente a un “food truck” en Santurce.

Fair se alteró durante la vista, lo que provocó que fuera enviado a la evaluación.

El individuo intentó llevarse a un menor de 22 meses de nacido, quien se encontraba con sus padres, mientras esperaban una orden frente a El Tripletón, denunció Coralis Torres a través de sus redes sociales.

Las autoridades detuvieron al hombre ayer, lunes, en una hospedería en el área de Isla Verde. Desde entonces, está bajo custodia de agentes de la Unidad de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

PUBLICIDAD

Según el relato de la mujer en Facebook, primero, el hombre se le acercó, comenzó a hablarles “amablemente” y a hacerle “morisquetas” al niño. Luego, la joven alegó que el individuo comenzó a alzar la voz y a gritarles que la pareja le había “robado a su hijo”.

“(El hombre) sacó su teléfono y empezó a grabar o tirarnos fotos, no sé exactamente cuál de las dos. Intentó arrebatarle el nene de las manos a mi esposo, yo me quede atrás y los muchachos de la guagua me detuvieron para poder acompañarme hasta la guagua para que no fuera a golpearme, grabó la guagua y se nos acercó a ella y tuvimos que defendernos porque se puso agresivo y todos aparecieron a ayudarnos”, narró la mujer.

La mujer acompañó la publicación con un vídeo que muestra el momento en que varios individuos agreden al sujeto que presuntamente intentó secuestrar al menor. En el vídeo, se escucha a la madre del niño repetir en varias ocasiones: “Nos quería robar el nene”.

Posteriormente, el hombre se marchó del lugar.

“Gracias a todos los que nos ayudaron, no nos gusta la violencia, pero tuvimos que usarla. La Policía jamás llegó y llamamos, todo pasó muy rápido, si no nos defendemos y nos ayudan quizás la historia fuera peor, cuidemos a nuestros hijos”, expresó en su cuenta de Facebook.