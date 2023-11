¿Es necesario el upskilling y el reskilling?

La capacitación de la fuerza laboral de una empresa es una de sus áreas medulares. Los adelantos tecnológicos recientes, incluyendo la adopción de la inteligencia artificial, han cambiado de manera dramática la forma de capacitar a nuestros empleados.

Recientemente el World Economic Forum publicó el informe Future Jobs Report 2023. El informe que hace un análisis de más de 800 empresas y sus empleados, presenta unas conclusiones sumamente reveladoras. Primero, se proyecta que entre los años 2023 y 2027 se van a perder 83 millones de trabajos y se van a crear 69 millones de empleos nuevos para una pérdida neta de 14 millones de empleos. El informe no incluye a toda la fuerza laboral del mundo, que son unos 3,200 millones de empleados, sino los 700 millones extrapolados por las encuestas. Así que el número total puede ser mucho mayor.

PUBLICIDAD

Segundo, hace unos 20 años las destrezas de la fuerza laboral tenían una vida útil de 26 años. Actualmente las destrezas de los empleados tienen una vida útil de cinco años y en el área de tecnología pueden ser menos de 3 años. Tercero, las áreas donde habrá mayor demanda laboral serán operaciones agrícolas, transportación, educación, reparación de equipos y desarrollo de nuevas oportunidades de negocio. Por otro lado, las de menos demanda serán entrada de datos, asistentes administrativos, teneduría de libros o bookkeeping, guardias de seguridad y mantenimiento de estructuras. Cuarto, las cinco características mayormente requeridas por los patronos son: capacidad de análisis, pensamiento creativo, resiliencia y flexibilidad, ser una persona motivada y deseo de aprender destrezas nuevas.

Los términos del upskilling y el reskilling, para referirse a la práctica de proveerle a los empleados nuevos conocimientos para cubrir necesidades de la empresa, se han popularizado ante la desconexión entre las necesidades de la fuerza laboral y lo que están estudiando los jóvenes en la universidad. (Shutterstock)

Un estudio de 2019 de la Organización para la Cooperación y Desarrollo (“OCDE”) llega a unas conclusiones similares. De acuerdo con dicho estudio en los próximos 15 a 20 años, el 14% de los empleos existentes serán eliminados y 32% van a cambiar sustancialmente. Esto quiere decir que casi la mitad de la fuerza laboral tendrá que aprender nuevas destrezas en los próximos años

Por otro lado, el US Chamber of Commerce publicó en el 2022 el reporte titulado Data Deep Dive: Upskilling and Reskilling our Workforce. El reporte indica que cada vez es mas común ver plazas nuevas donde no hay personas cualificadas para ocuparlas. De acuerdo con el reporte, esto es más marcado en el caso de personas con menos nivel de estudio. El estudio añade que la tasa de desempleo en Estados Unidos entre personas que no tienen diploma de cuarto año es 6.3% mientras que en el caso de personas con grados universitarios es 1.9%. Este reporte indica que hay una desconexión entre las necesidades de la fuerza laboral y lo que están estudiando nuestros jóvenes en la universidad.

PUBLICIDAD

Esta situación ha causado se popularicen los términos del upskilling y el reskilling para referirse a la práctica de proveerle a los empleados nuevos conocimientos para cubrir necesidades de la empresa. La diferencia entre ambos conceptos está en su objetivo. El upskilling pretende enseñar a un trabajador nuevas destrezas y competencias para optimizar su desempeño en su trabajo actual. Por otro lado, el reskilling busca entrenar a un empleado para adaptarlo a un nuevo puesto en la empresa. El reskilling es mucho más abarcador y por ende más costoso y complicado de adoptar. Sin embargo, en muchos casos es lo que le permitirá a la empresa mantener empleados eficientes trabajando en la misma.

Resulta indispensable para las empresas adoptar ambos conceptos de forma proactiva y a través de toda la entidad. Esto requiere no solo el apoyo de los dueños, sino también de los supervisores y administradores.

Dicha adopción no siempre es fácil pues el entrenamiento en nuevas destrezas conlleva un compromiso económico de la empresa. Por un lado, está el costo de los cursos y además está el tiempo que el empleado dejó de producir para tomarlos. Las empresas deben comprender que esto es una inversión y que a la larga, el costo de no hacerlo será mucho mayor.

Las empresas deben ser estratégicas e identificar qué áreas son las que requieren mayor atención. Por un lado, se debe identificar de manera puntual las destrezas que se entiende harán falta en el futuro de la empresa. Pero debemos recordar que los empleados quieren aprender destrezas nuevas siempre y cuando ellos le vean valor a las mismas. Así que una buena estrategia es preguntar a los empleados de forma directa en qué áreas ellos entienden deben recibir entrenamiento adicional.

PUBLICIDAD

La integración plena de los empleados a estas iniciativas es indispensable pues debemos recordar que aprender estas destrezas va a requerir mucho tiempo, esfuerzo y compromiso. Así que es importante que ellos vean el valor y la importancia de la adopción de estas iniciativas.

Las empresas deben considerar el Modelo 70/20/10 que se discutió en el artículo Help your Employees Develop the Skills They Really Need del HBR. De acuerdo con el modelo, 10% del entrenamiento debe ser teórico en un salón de clases, 20% debe ser de manera social por mentores y supervisores, y el ultimo 70% debe ser por experiencias supervisadas en el lugar de trabajo. Se entiende que el modelo es más eficiente que la educación puramente teórica.

Finalmente, esta situación va a requerir una integración más eficiente y una comunicación más efectiva entre las empresas y las entidades educativas. Resulta necesario que las personas que terminen sus estudios tengan las destrezas que las empresas necesiten. Además, las entidades educativas podrían ser un aliado estratégico en las iniciativas de upskilling y reskilling de la empresa.

La necesidad de tener una fuerza laboral capacitada adquiere mayor relevancia en nuestra isla donde, sin duda, nuestra fuerza laboral es nuestro recurso más importante. Pero los patronos deben verlo como una manera de proteger a la empresa y a sus empleados ante el futuro incierto que se avecina.