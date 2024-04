“Los jóvenes no quieren vivir en casas viejas, quieren construcción nueva”. Esas fueron las palabras que escuché salir de mi televisor y me hicieron parar en seco ante la aseveración tan insólita que estaba escuchando. Lo primero que pensé fue que los jóvenes no quieren vivir en un lugar donde todo el sueldo se va en renta. De manera inmediata comencé a analizar las palabras de la conversación y cómo tres hombres con gabán hablaban de la gran necesidad de vivienda.