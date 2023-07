Con DeSantis, la guagua de la democracia va en reversa en Estados Unidos

Uno de mis artistas favoritos es Juan Luis Guerra. Recuerdo cuándo y quién me expuso a su música por primera vez. Me encantó y me sigue encantando el ritmo de sus canciones y, en algunos casos, la letra. Una de ellas aplica a lo que vivimos hoy: “La Guagua”. Muchos han interpretado la letra de esta canción como una crítica al gobierno y a los políticos de la República Dominicana porque, además de incumplir las promesas, parecería que el país no avanza.