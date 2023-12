Del dolor a la rabia organizada

Me preguntaba una periodista ¿qué pensaba del más reciente feminicidio? (en aquel momento, perpetrado el 10 de diciembre del 2023). “Siento mucho dolor y mucha rabia”. Me cuestiono cómo después de 34 años de luchas, legislación y programas innovadores para atender a sobrevivientes, programas de reeducación para personas agresoras, seguimos perdiendo vidas a nombre del machismo. Me remonto a mayo del 1977 y vienen a mi mente imágenes de cuatro féretros ocupados por dos mujeres constructoras de esperanzas para otras mujeres y dos niñas que disfrutaban con ilusión y alegría su “escuelita”, así como disfrutaban a su mamá y a su abuela. Toda esa maravilla terminó una tarde a manos de quien pensaba que la vida de ellas era suya para destruirlas.