El discrimen blanco que divide a Puerto Rico

“Yo tengo un sueño: que un día, en las colinas rojizas de Georgia, los hijos de los viejos esclavos y los hijos de los viejos propietarios de esclavos podrán sentarse en la misma mesa de la fraternidad”. Fue el discurso de Martin Luther King en el 1968, frente a 200,000 estadounidenses.

El racismo a lo largo de la historia ha sido uno de los mecanismos de opresión utilizado mediante ejercicios de poder construidos socialmente por sectores privilegiados para perpetuar las desigualdades. Uno de los racismos más marcados es en el que personas blancas son favorecidas, pero en perjuicio de quienes no son blancos, que son etiquetados como inferiores para proteger sus intereses infravalorando y despojando a los marginados.

En nuestra población el racismo coexiste con el mestizaje. Cuestionarse si en Puerto Rico existe el racismo es académico pues es una realidad con la que hemos convivido a lo largo de nuestra historia colonial. Negar el racismo es ignorar expresiones aún latentes en las familias como: “hay que mejorar la raza”.

¿Qué ocurre cuando es a la inversa? ¿Existe el racismo contra las personas blancas? Recientemente Tere Marichal, conocida por su personaje “María Chuzema”, tuvo que cancelar su participación en el Festival Afroantillano de Lectura debido a fuertes críticas de personas que la devaluaban por sus rasgos de mujer blanca.

Por más de tres décadas, Marichal ha sido actriz, escritora, dramaturga y personalidad de la televisión. Ganó galardones importantes como Emmy’s y el premio René Marqués, entre otros. Por más de 20 años produjo el programa educativo La Casa de María Chuzema. Además, ha escrito más de 30 libros. La mayor parte de su vida ha sido ha sido un miembro más de las familias puertorriqueñas, quienes le han dado el acceso a sus hogares a través de la televisión, aportando así a la educación de los niños.

Entonces, ¿cómo se puede justificar que una persona blanca como Marichal no pueda convertirse en una de las tantas voces afro-puertorriqueñas? Su pecado fue nacer blanca. Estos son sesgos confirmatorios que se alimentan de micro agresiones. Puede que una persona con cualidades de privilegios no sufra el discrimen que viven los grupos minoritarios. Sin embargo, Marichal sí pertenece a estos grupos, por ser del género femenino y socialmente no importa cuán blanca sea, las mayorías patriarcales son un nicho donde será infravalorada.

Aunque no se sustenta científicamente el racismo a la inversa, debemos estar alertas a lo que el doctor Richard McNally denominó como “Imperio del Trauma”. Puede que no todos seamos negros, pero la sensibilidad y la empatía no radica en el color de piel. Sin embargo, no estamos exentos de formar parte de alguna minoría y, de igual forma, posicionarnos en lo que llamó Rueda de la Opresión, donde el oprimido se convierte en opresor; cuando las personas aprovechan la oportunidad de conceptos sensibles para acomodarse en una zona que brinda cierta inmunidad y donde sus aseveraciones parten de una verdad absoluta donde se presume que lo que piensan es legítimo. Esto nos lleva a reflexionar sobre el victimismo como una posición existencial utilizado como arma eterna para el oportunismo. Estas situaciones pueden llegar a colocar a las personas en una patente de poder para promover discriminar sutilmente contra un falso enemigo.

