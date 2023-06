El nacionalismo religioso

En filosofía política, uno de los fenómenos de mayor relevancia es el resurgimiento de los “nacionalismos religiosos”. ¿A qué referimos? No que la religión sea nacionalista por naturaleza. Tampoco que el nacionalismo sea necesariamente religioso. Sino que, de vez en cuando, en la historia de una nación, se ha fusionado esa identidad nacional con una afiliación religiosa particular. Y esta fusión ha resultado en un tipo de identidad excluyente de grupos que no sean parte de la religión dominante. Por desgracia, esto es lo vemos hoy día: nacionalismo judío, islámico, hindú.