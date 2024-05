Departamento de Corrección no ha completado evaluación sicológica de “La Diabla”

Casi dos meses después de que fuera declarada “no procesable”, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) no ha completado la evaluación psiquiátrica requerida para que un perito del Estado pueda determinar si Heidy Michelle Marmolejo García, alias “La Diabla , puede continuar con el proceso judicial por el asesinato de su expareja Edgar Paul Tejada García , conocido en el género de la música urbana como “El Ministro”.

“Corrección tiene que informar si tenía cupo en la institución hospitalaria penal en Ponce, donde están las mujeres, porque al momento de la vista no tenían cupo y por eso no habían trasladado a la confinada para evaluarla”, dijo la fiscal. “La otra opción es decir a dónde la van a llevar para hacerle la batería de pruebas no solo para el tratamiento sicológico que requiere, sino para determinar si está simulando los síntomas, para tomar una determinación”.