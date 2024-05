Hace poco un propietario de una vivienda histórica nos contactó ya que luego de los huracanes y terremotos, y tras mil vicisitudes, no había podido conseguir recursos económicos para rehabilitar su vivienda ubicada en pleno casco urbano de Ponce. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) no dio opciones y la banca tradicional no provee financiamiento para estos proyectos.