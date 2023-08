Karl-Anthony Towns está como niño chiquito en la Copa del Mundo de FIBA

Manila, Filipinas - Por mucho tiempo, República Dominicana estuvo reclutando a una de sus grandes figuras en la NBA y no lograba la respuesta deseada.

Este año, finalmente, respondió al llamado, y lo hizo en el momento indicado.

Y este tiempo pareció ser el perfecto para la integración del centro estelar de los Timberwolves de Minnesota en la NBA, Karl-Anthony Towns, a la selección de República Dominicana en la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2023.

Nacido en Estados Unidos de madre dominicana (Jacqueline Cruz), el pívot apenas era una adolescente cuando debutó con el programa adulto en 2012 en un Centrobasket jugado en Puerto Rico.

Towns durante el partido ante Italia en la primera ronda del certamen mundialista. (Yong Teck Lim)

Durante la década pasada, Towns no respondió al llamado del quinteto quisqueyano por sus compromisos en la NBA. Ahora con 27 años, Towns dio el sí y parece que ha sido la mejor decisión de su carrera.

Durante la competencia, el canastero se ha comportado con el equipo como si nunca hubiera estado ausente. Tiene una excelente relación con el dirigente argentino Néstor “Ché” García, ambos lanzándose ‘flores’ en las conferencias de prensa.

Tras pasar de manera invicta a la segunda ronda con un triunfo sobre Angola, Towns quebró los protocolos de FIBA se fue a celebrar con la fanaticada presente en las gradas, ondeando la bandera dominicana, sin el idioma ser una barrera.

Es un compromiso que el dirigente de Angola, el español Josep Clarós, pareció no entender. Quizá nublado por la eliminación de su quinteto, criticó a FIBA por permitir a los seleccionados reclutar jugadores no nacidos en sus países y que no hablen el idioma de la nación que representan.

El baloncesto, a estas alturas, ha sido, es y seguirá siendo un lenguaje universal.