En tiempos del absolutismo, de regímenes monárquicos o totalitarios, la debilidad se manifestaba por las fallas de carácter del rey o dictador de turno. El centenario régimen de los zares de Rusia sucumbió en 1917 cuando en la corte de Nicolás II predominó la influencia del monje loco de Rasputín. Traspalando la debilidad de carácter al modelo gubernamental de la democracia estadounidense, el éxito o fracaso de una administración históricamente se define por la firmeza o reciedumbre de la persona que ocupa la Presidencia. La Unión no existiría como hoy la conocemos de no haber sido por la valentía y arrojo de Abraham Lincoln enfrentado a las fuerzas que pretendían la prolongación de la esclavitud; el mundo no existiría como hoy lo conocemos de no haber prevalecido la astuta persistencia de Franklin D. Roosevelt para superar el aislacionismo o neutralidad de Estados Unidos durante las primicias de la Segunda Guerra Mundial.