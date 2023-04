La corrupción política y las estructuras de gobierno

Generalmente, la corrupción política suele asociarse con algún funcionario público que actúa, individualmente, incumpliendo sus obligaciones a cambio de un beneficio personal. Ejemplo clásico: el soborno.

Sin embargo: ¿Cómo es esto un caso de corrupción política, a diferencia de otro vicio personal en el servicio público?

Habría que repasar los fundamentos aristotélicos del orden público, el cual: 1) se constituye para cultivar las virtudes cívicas de sus miembros, es decir, la disposición de actuar en bien de la comunidad; 2) gira en torno al bien común, por sobre intereses individuales; 3) requiere de la participación de todos sus miembros. En este sentido, una persona virtuosa es aquella que actualiza su potencial individual en, y a través de su comunidad.

La corrupción solo podrá explicarse moralmente con base en los vínculos entre las acciones individuales y las estructuras, escribe Adolfo Fortier. (Archivo)

Algunos añaden a esto el valor de la libertad personal, como una relación estructural entre individuos o grupos. Ejemplo clásico de una relación estructural viciada: el amo que decide tratar al esclavo de manera benigna un día especifico, contingente al estado de ánimo de ese amo ese día en particular. Lo no contingente es la relación estructural que permite a “amos” tratar “esclavos” como les plazca. En este sentido, la libertad es una especie de independencia, es decir, el no estar sometido al poder arbitrario de otros.

Son necesarias estas aclaraciones ya que, en la esfera política, la corrupción ocurre en dos niveles: 1) el personal, cuando un funcionario público utiliza el poder para sus intereses particulares, contrario al bien común; y 2) el institucional, que involucra relaciones de dependencia estructural.

Este segundo sentido configura la definición clásica de corrupción política: instituciones públicas estructuradas de forma tal que las incapacita para lograr su propósito esencial, independientemente de la intención de los individuos que las integren.

Esta concepción de la corrupción se centra en las prácticas que hacen que el ejercicio de la función pública dependa de, o esté dominada por, poderes arbitrarios, que desvíen el logro del bien común. Ejemplo clásico: el financiamiento de las campañas políticas. La estructura jurídica permite que candidatos reciban sustento de fuentes poderosas para que, una vez elegidos, impulsen políticas públicas que tengan como objetivo beneficiar a sus donantes. Eso es una estructura legalmente valida y, por lo tanto, en el nivel de la conducta individual, no habría corrupción. Sin embargo, el arreglo muestra cómo la institución misma está corrupta.

Recibir fondos privados para las campañas hace que el sistema mismo dependa de, es decir, esté dominado por, la influencia arbitraria de los poderes que lo financian. Esta dependencia es estructural y no necesariamente el resultado del comportamiento vicioso de funcionarios individuales dentro de la institución.

O sea, la corrupción política no la configuran unas cuantas “manzanas podridas”, sino el barril mismo como tal. Este entendimiento explica por qué podemos tener formas de corrupción política incluso en ausencia de, actos de corrupción individual.

No obstante, esto no excusa a los individuos. La corrupción solo podrá explicarse moralmente con base en los vínculos entre las acciones individuales y las estructuras. Es decir, la acción corrupta no es solamente el uso indebido del poder para beneficio personal, sino también cuando un individuo, a sabiendas, participa y promueve una relación estructural cuya justificación no puede ser reivindicada públicamente, cónsono con el bien común. Un punto importante de la perspectiva aristotélica esbozada es que hay practicas legales que son corruptas porque promueven una agenda que no aguantan el crisol público.

Este entendimiento centrado en las acciones individuales en el ejercicio de un mandato publico dentro de una relación estructural viciada tiene la virtud de revelar el carácter mismo de la corrupción política.

