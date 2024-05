“Sean imparciales”: juramentan 21 jueces apelativos, superiores y municipales

“Aunque los sacrificios que asumen no se encuentren proporcionalmente remunerados o nunca reciban el clamor del público, sean justas y justos, aunque con ustedes no lo sean. La toga no es una capa negra con encajes blancos que vestimos los días importantes. La toga es compromiso, respeto, fuerza y resistencia”, esbozó la jueza presidenta, desde el salón de sesiones del máximo foro judicial, en Puerta de Tierra.