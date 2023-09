Limitaciones al aborto inciden en la persona embarazada y en la vida del infante

Eran las 6:00 a.m. de un sábado donde bien pudimos estar descansado luego de una semana agotadora, pero allí estábamos, bajo el sol picante caribeño, en la disposición de acompañar a quienes se dirigían a la clínica de planificación familiar.

Las compañeras de Aborto Libre Puerto Rico y sus aliadas no éramos las únicas presentes. Integrantes de organizaciones en contra del derecho a la salud reproductiva comenzaron con el atropello tras descubrir que la clínica realiza terminaciones de embarazos, como parte de una gama de servicios que incluyen orientaciones sobre anticonceptivos y pruebas de embarazo.

Al mediodía, la pareja de una muchacha que accedió a la clínica enfrentó a uno de los hombres que previamente se había acercado a ella advirtiéndole que estaba a tiempo de cambiar su decisión. “Esta gente se cree que sabe de la vida de uno y no sabe na’”, soltó molesto. “Ya nosotros tenemos tres y no queremos más muchachos. Además, no es lo mismo que antes”, siguió contando, “todo está más caro, los chavos no nos dan”.

PUBLICIDAD

Mientras lo escuchaba, pensaba en las implicaciones de un cuarto bebé a esa familia, de no haber recurrido a la clínica de planificación familiar o, peor aún, de no contar con la legalización del aborto. Un análisis realizado por Estudios Técnicos reveló que el costo de mantener una familia con dos adultos y entre uno a tres hijos es $2,875 al mes. Al año, este monto suma a $34,500. Si se considera que la mediana de salario en Puerto Rico es $26,064, se podría decir que engendrar hoy día representa una carga financiera que, como poco, debe ser deseada.

Los efectos socioeconómicos de un embarazo no deseado son multidimensionales y perduran a corto y largo plazo. Un estudio publicado en el American Economic Journal, en febrero del año en curso, demostró que las mujeres que no pudieron acceder a una terminación de embarazo afrontaron incrementos en deuda vencida, quiebras y desalojos.

Las limitaciones al aborto no tan solo inciden en la persona embarazada, sino también en la vida del infante. Una investigación en el 2018, publicada en Research in Labor Economics, encontró que los infantes en hogares donde las mujeres habían sido denegadas el acceso al aborto tenían más probabilidad de vivir bajo el umbral de pobreza y de no contar con necesidades básicas. Datos del Censo al 2022 muestran que el 71.4% de madres solteras con menores de 18 años viven en pobreza, comparado con 29.4% de parejas casadas.

Otros hallazgos de ese estudio evidenciaron que mujeres que no pudieron terminar su embarazo experimentaron un empeoramiento en su salud mental y física y un mayor riesgo de ser expuestas a violencia física por parte del cónyuge involucrado en el embarazo. De igual manera, se documentó que estas no experimentaron un apego cercano con el infante, en comparación con personas que obtuvieron un aborto y, posteriormente, decidieron gestar.

PUBLICIDAD

La coalición de Aborto Libre realizó una actividad frente la antigua residencia Torre Norte en la avenida Universidad, en Río Piedras en el Día Mundial del Aborto Libre, el 28 de septiembre de 2023. (Josian Bruno)

Un paso adelante y dos para atrás

Aunque en los pasados 30 años, sobre 70 países han reconocido la salud reproductiva como un derecho humano, según el Centro para los Derechos Reproductivos, otros han enfrentado retrocesos en su legalidad. En Estados Unidos, 32 estados han prohibido o restringido el aborto desde que la Corte Suprema anuló este como un derecho constitucional, en junio de 2022. Por otro lado, 22 países, incluyendo Nicaragua y El Salvador, prohíben el aborto completamente amenazando la vida de 91 millones de mujeres que residen en estas naciones.

En Puerto Rico, el aborto es legal y no tiene limitaciones por edad. Sin embargo, en años recientes se han presentado sobre una decena de proyectos de ley que persiguen restringir el procedimiento. Por un lado, intentan imponer barreras legales y por otro, intervienen físicamente demostrando que las estrategias para condicionar el derecho a decidir son cada vez más persistentes y diversas.

Las razones para decidir sobre nuestros cuerpos pueden ser muchas, todas válidas. No obstante, permitir que los derechos reproductivos sean amenazados conlleva implicaciones económicas, sociales y políticas. Es, por tanto, indispensable conservar y ampliar el acceso a la salud reproductiva eliminando barreras y estigmas que nos impidan ejercer la autonomía de nuestro cuerpo.