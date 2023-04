¿Página web o aplicación móvil?

Recientemente he escuchado discusiones sobre la siguiente temática: ¿página web o aplicación móvil? Para muchos, la diferencia entre una cosa y la otra parecería obvia, sin embargo, como dice la frase en buen inglés, “there is more than meets the eye”. Para poder hacer una determinación con la precisión quirúrgica de un cirujano de cuál plataforma es la más conveniente, primero tenemos que entender las diferencias, ventajas y desventajas de cada una de estas plataformas.

Una página web es, en términos simples, un conjunto de documentos que son compatibles con los navegadores para web, o "browsers" (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer / Edge, entre otros). Estos documentos son escritos en un lenguaje llamado HTML y puede contener texto, imágenes, multimedia (audio y/o video), y otros elementos descritos en este estándar. Usualmente una página web va atada a lo que se conoce como un dominio, que es el equivalente a un nombre propio en Internet, entiéndase algo como "miwebsite.com" y se colocan en un servidor para su accesibilidad.

Del otro lado, una aplicación móvil es aquella aplicación que está diseñada para operar directamente en un dispositivo móvil y/o tableta. Dependiendo del sistema operativo del dispositivo móvil, la aplicación puede ser escrita en lenguajes nativos — siendo el lenguaje "de facto" para su sistema operativo — como Swift para IOS o Java para Android. También es posible desarrollar aplicaciones móviles a través de librerías como ReactJS, Apache Cordova, o PhoneGap, que aunque no sean nativas, pueden acortar el tiempo de desarrollo porque permiten compartir las funcionalidades del código para los sistemas operativos.

Una de las grandes ventajas de una página web la facilidad con la que se puede crear, publicar y hacer disponible al público dado a que por muchos años se han impuesto protocolos, desde para transferencia de archivos (FTP), como para distribuir páginas web y hacer accesible documentos web (HTTP) . Sin embargo, esta barrera de entrada que parece pequeña viene con sus desafíos; se requiere conocimiento en distintos otros lenguajes más allá de HTML, tales como CSS y javascript, por mencionar algunos, tomar en consideración los distintos navegadores en relación a la consistencia de su diseño, entre otros. El acceso a la cámara, bluetooth, giroscopio y geolocalización son una ventaja indiscutible cuando se trata de aplicaciones móviles. En contraste con una página web, el costo de desarrollo de una aplicación móvil es sustancialmente mayor, al igual que la complejidad de distribución dada las restricciones de estas plataformas con las que debes cumplir obligatoriamente para poder publicar.

Ahora bien, ¿cómo determinamos cuál plataforma es la más conveniente? Establecidas unas diferencias básicas entre una página web y una aplicación móvil, en mi opinión, la determinación de la plataforma se logra en gran medida con la siguiente pregunta: ¿El proyecto requiere el uso de geolocalización, cámara, bluetooth y/o acceso a elementos nativos de un dispositivo móvil? Si la respuesta es sí, el proyecto es buen candidato para desarrollarlo como aplicación móvil. Si la respuesta es no, una página web puede ser lo necesario. Si bien es cierto que hay otros factores que inciden en la toma de decisiones entre una plataforma y otra tales como presupuesto, exposición de marca, acceso a mercados y/o niches, publicidad, entre otros, esta pregunta logra capturar una respuesta de carácter técnico donde ya de entrada se conocen varios de los riesgos y virtudes.

La decisión entre una página web y una aplicación móvil no se debe tomar a la ligera, después de todo, puede hacer la diferencia entre el “make or break”. Y si aún tienes dudas al respecto, consulta a un expert