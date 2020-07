Un llamado a la gobernadora: respete a los fiscalizadores

La controversia sobre el despido de la exsecretaria del Departamento de Justicia (DJ), Dennise Longo, ha acaparado la cobertura de medios por varios días. Me parece que el tema seguirá siendo centro de discusión por muchos más.

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, ofreció una conferencia de prensa en la que intentó convencernos de que la razón para el despido de la hoy exsecretaria fue su alegada “intervención indebida” en una investigación que el gobierno federal está llevando a cabo sobre corrupción dentro del Departamento de Salud. Habiendo sido su señora madre, Dra. Concepción Quiñones de Longo, la exsubsecretaria de ese departamento, Dennise Longo tenía la obligación de inhibirse de participar en todo asunto relacionado a dicha investigación.

En dicha conferencia de prensa, la gobernadora aprovechó para nuevamente hacer un llamado a que el pueblo desconfíe del trabajo de las entidades que fiscalizan su trabajo porque la motivación es, entre otras y a su entender, hacerle daño como aspirante a la gobernación.

Sin embargo, luego escuchamos expresiones de Dennise Longo en las que explica las razones por las que dicha “intervención indebida” nunca se dio.

Pero, más allá de eso, estoy sorprendida de que la gobernadora decidiera, sin darle una oportunidad para explicar, pedirle la renuncia a una persona que alegadamente incurrió en conducta que también fue motivo de un proceso criminal en su contra. Al ser cuestionada la gobernadora sobre por qué en el caso de su hija ella insiste que fue injustamente señalada por “intervención indebida”, pero no es injusto en el caso de la exsecretaria, la gobernadora señaló que en su caso su hija era víctima de delito y en el caso de la exsecretaria, su señora madre era “potencial investigada”. Pero la realidad es que la gobernadora no sabía, o se le olvidó decir en su conferencia de prensa, que la persona a quien ella llamó “potencial investigada” fue la misma que hizo el referido a las autoridades federales sobre el asunto de Medicaid que investigan. Es decir, la doctora Quiñones de Longo.

Nuevamente, nuestro pueblo está pasando por un momento difícil como resultado de actos de nuestros líderes. Hace escasamente un año, el pueblo exigió la renuncia del primer mandatario, Ricardo Rosselló, por ser parte de conversaciones ofensivas hacia el pueblo. Hoy, a base de lo que escucho y leo, el pueblo una vez más siente, como mínimo, la duda de si se puede confiar en el gobierno. De hecho, un medio de comunicación hizo un sondeo que reflejó que el 11% cree que la gobernadora está diciendo la verdad, frente a un 81% que cree que es la exsecretaria de Justicia.

En los años que fui parte del gobierno de Puerto Rico, desde las diferentes posiciones, experimenté la realidad de que a los miembros del Ejecutivo no les gustan las investigaciones de la Rama Legislativa. Confieso que, como secretaria que fui del Departamento de Corrección y Rehabilitación, cuando me notificaban de una, no “saltaba en un pie”, no por tener algo que ocultar, sino por el incómodo proceso que presuponen. Sin embargo, ese sentimiento no se puede traducir en hacer un llamado a no confiar en las entidades que tienen la responsabilidad de fiscalizar.

Por eso, con mucho respeto, solicito a la gobernadora de Puerto Rico que, como primera mandataria, cese en su mensaje en contra del propio gobierno del que ella, por muchos años, ha sido parte y hoy le ha tocado dirigir. Es importante recordar que el gobierno no es solo el ejecutivo; el gobierno se compone de tres ramas, cada una con el mismo nivel de autoridad y a las que le debemos el mismo respeto.