Violencia de género: caminando de la mano del dolor

Para muchos, en este mes se conmemora el Día de No Más Violencia contra la Mujer. Para mí, en el albergue para mujeres que dirijo es mi lema de cada día. Es lo que desayuno, meriendo, almuerzo y ceno. No hay un solo día en el que no me levante pensando y cuestionándome, ¿dónde estamos? ¿en qué estamos fallando? ¿qué nos falta? ¿por qué no lo logramos?