En el marco del vigésimo aniversario de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN), Roberto Carlos Pagán arroja una mirada a los logros de la agencia en los últimos tres años. Desde que asumió el cargo como líder de la entidad gubernamental, en febrero de 2021, ACUDEN ha impactado a más de 30,000 niños entre las edades de 0 a 5 años por vía de la implementación de medidas destinadas a impulsar el desarrollo de la niñez en Puerto Rico.

ACUDEN fue creada bajo la Ley Núm. 179 del 1 de agosto de 2003 como componente operacional del Departamento de la Familia (DF) y como agencia líder de la niñez temprana. Es la responsable de administrar los fondos federales de los Programas Head Start/Early Head Start y Child Care. Actualmente, de igual manera, administra la Oficina de Colaboración Estatal de Head Start y el Proyecto PDG-B5 (Puerto Rico Preschool Development Grant Birth to Five).

La pandemia del COVID-19 transformó el alcance de los servicios y, tras la aprobación y obligación de los fondos ARPA (American Rescue Plan Act) por el gobierno federal, la agencia emprendió iniciativas para expandir su oferta y modernizar la operacionalización de sus servicios.

“Había que redefinir la estrategia y estabilizar los servicios para brindarlos en plena pandemia y, después del encierro, sabíamos que teníamos que poner a ACUDEN nuevamente al servicio de la niñez, y teníamos que recuperar y restablecer los centros de cuidado”, indicó Pagán, bajo cuya dirección se han monitoreado $417 millones de fondos ARPA, CARES y CARES ACT. En la coyuntura de la pandemia, ACUDEN lanzó una iniciativa para las familias de los trabajadores esenciales y primeros respondedores con un impacto de $130 millones, con el objetivo de apoyar con el cuidado de menores y proveer otros servicios que, de otra manera, no estarían accesibles a la población de primeros respondedores.

Al centro, Roberto Carlos Pagán, administrador de ACUDEN (Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez) acompaña al gobernador Pedro Pierluisi por un recorrido de instalaciones. (Suministrada)

“Muchos de los hijos de los primeros respondedores no hubiesen sido elegibles para recibir los servicios por no cumplir con las tablas de elegibilidad por ingreso y, en el encerramiento, no había opciones para los hijos de bomberos, enfermeros y reporteros, entre otros. Pudimos cambiar eso”, subrayó el administrador, añadiendo que, en aquel momento, los centros operaban a un tope de 70 % de capacidad por mandato ejecutivo y “había que incentivar a los trabajadores esenciales que querían proteger a sus hijos de contagios”.

Esta subvención ha servido para cubrir la operacionalización de los sobre 1,500 centros de cuidado bajo la dirección de ACUDEN, incluyendo nóminas de personal del sector privado, alquileres o hipotecas de las instalaciones físicas, y las pólizas de seguro correspondientes a las funciones de los centros. También se designó una partida para financiar iniciativas de desarrollo profesional y para adquirir equipos tecnológicos, juguetes y artículos relacionados para los centros de cuidado. Un total de $16 millones se destinó para estabilizar en distintas áreas de la fuerza laboral, incluyendo incentivos de hasta $4,000 para el personal, gastos de transporte y aportaciones a los planes médicos, entre otras.

El administrador de ACUDEN, Roberto Carlos Pagán (al centro) anunció que la dependencia gubernamental ha impactado a más de 30,000 niños entre las edades de 0 a 5 años por vía de la implementación de medidas destinadas a impulsar el desarrollo de la niñez en Puerto Rico. (Suministrada)

‘’Se hicieron nuevos estudios de mercado para determinar cómo subir la tarifa de los centros de cuidado, a través de un sistema de vales o aportaciones para el cuidado de menores, para niños con necesidades especiales y, con el gobierno federal, se lograron aumentar las tarifas por centro, por proveedor familiar (como el caso de los cuidadores en el hogar), se subieron las tarifas de los centros de cuidado maternales, preescolares, programas after school, y los servicios para niños con necesidades especiales’', acertó Pagán. Esto amasó un mayor número de personal capacitado, sumando más de 2,000 profesionales, maestros y asistentes de maestros que, con aumentos de salarios, -cifra histórica-, que desde entonces ofrecen servicios en los centros con ACUDEN. Esta gesta de administración pública también abrió paso para que la agencia, mediante el impulso de la iniciativa que promueve una cultura de innovación y bienestar, modernizara las distintas plataformas digitales desde las cuales brindan servicios. ‘’Hemos mejorado los procesos importantes de vitalización de servicios, pusimos a funcionar ACUDEN digital, nuestro sistema de vales digitales e integrados y estamos en proceso de migrar la data de las cuentas de las familias de un sistema físico a una digital, poniéndonos en posición de ser más accesibles y creando un mejor sistema de transparencia sobre el uso de los fondos”, aseveró el administrador oriundo de Lares.

En la actualidad, ACUDEN cuenta con un mayor número de personal capacitado, sumando más de 2,000 profesionales, maestros y asistentes de maestros que, ofrecen servicios en los centros. (Suministrada)

A través de su metodología Child Care del Futuro, ACUDEN ha focalizado sus servicios para proveer una educación vanguardista, según observó Pagán, habiendo ‘’capacitado a 200 maestros de centros de cuidado y desarrollado un currículo académico que incluye el emprendimiento desde la niñez, el apoyo a las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), las artes y los idiomas”, bajo su liderato, con el propósito de preparar a la niñez “para los retos del futuro”, atinó.

Para Roberto Carlos Pagán, su dirección administrativa procura un “Puerto Rico amigo de la niñez”, que parte de una política pública que considera a la niñez y se ocupa de potenciar su crecimiento. “Estamos en un punto histórico donde tanto la legislación estatal como la federal buscan lo mismo: el desarrollo integral de la niñez, pero tenemos que lograrlo como un ecosistema de colaboración, en trabajo en equipo y, sobre todo, enfocados en las cosas que nos unen que, en este caso, es nuestro futuro”, concluyó.