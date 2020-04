Primero será Laguna Seca (Estados Unidos), luego el Nürburgring-Nordschleife (Alemania), y luego la prueba virtual de Fórmula E: los pilotos de BMW tienen tres grandes eventos de carreras de simulador por delante en los próximos días.

Durante este pasado el jueves por la noche hasta hoy viernes, varios pilotos de BMW disputarán la segunda ronda de la Serie IMSA iRacing Pro. Esto será seguido el sábado por la tercera ronda de la serie Digital Nürburgring Endurance Series impulsada por VCO, que también es disputada por un gran escuadrón de BMW. Después de eso, el Campeonato de Fórmula E de ABB FIA lanza su temporada virtual con una prueba en la pista de Mónaco (Mónaco). Todas las carreras se transmitirán en vivo en línea en varios canales, incluidos los de BMW Motorsport.

Las competencias virtuales entre pilotos de distintas categorías se han vuelto cada vez más populares. (Suministrada)

Serie digital Nürburgring Endurance impulsada por VCO - Ronda 3

Los pilotos de BMW Philipp Eng, Bruno Spengler y Jesse Krohn van directamente a la tercera ronda de la serie de resistencia digital Nürburgring Endurance, impulsada por VCO en el Nürburgring-Nordschleife (Alemania) el sábado. En la segunda ronda, hace dos semanas, Eng y el equipo BS + COMPETITION aseguraron el tercer lugar en el podio. Este sábado, Eng comparte el volante del #189 BMW Z4 GT3 con sus compañeros de equipo Alexander Voß y Laurin Heinrich (ambos de Alemania) una vez más. Spengler volverá a competir por BMW Bank. Los otros pilotos del distintivo negro #107 BMW Z4 GT3 son Nils Koch y Kay Kaschube (ambos de Alemania). Krohn representará nuevamente al equipo VRS Coanda Simsport.

La tercera ronda del DNLS impulsado por VCO comienza a las 1:00 p.m., hora de Alemania (7:00 a.m. en Puerto Rico).

Enlaces a las transmisiones en vivo de BMW Motorsport:

Facebook: https://b.mw/DNLS_FB_EN

Twitch: https://b.mw/motorsport_Twitch

YouTube: https://b.mw/DNLS_YT

Fórmula E: lanzamiento de la temporada virtual

Este sábado, después de la carrera DNLS, la temporada virtual del Campeonato ABB FIA Fórmula E comenzará. En un total de nueve sábados seguidos, las carreras de simulador de las primeras carreras de vehículos de Fórmula totalmente eléctricas se llevarán a cabo en la plataforma rFactor 2. La Fórmula E está uniendo fuerzas con Unicef. El "Reto de la Carrera de Fórmula E en Casa" recaudará fondos para la lucha global contra el coronavirus. Este sábado, las cosas se llevarán a cabo con una ronda de prueba, que dará a los conductores y al organizador tiempo para adaptarse al nuevo formato. La pista de Mónaco se utilizará para la prueba. Fiel a las versiones originales, la versión del simulador del BMW iFE.20, y los dos pilotos de BMW i Andretti Motorsport Maximilian Günther (Alemania) y Alexander Sims (Gran Bretaña) estarán involucrados. "Tengo muchas ganas de volver a competir en las carreras durante mi tiempo en casa", dice Sims. "Tengo que admitir que no he tenido ninguna experiencia en carreras de simulador, así que mis expectativas no son tan altas, aparte de eso, espero que me divierta mucho".

Enlaces a las transmisiones en vivo de la ronda de prueba (sábado, a partir de las 4:30 hora de Alemania, 10:30 a.m. en Puerto Rico):

Facebook: http://facebook.com/fiaformulae/

YouTube: https://www.youtube.com/FIAFormulaE