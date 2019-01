Después de la adquisición del Fiat 500 por el Museo de Arte Moderno (MoMA) en Nueva York el año pasado, la serie Fiat 500 F se exhibirá públicamente en el Museo por primera vez desde el 10 de febrero al 27 de mayo de 2019, como punto culminante de The Value of Good Design, una exposición extraída de la colección estelar de diseño industrial del MoMA.

“500 es un ícono del estilo italiano que nunca pasó de moda y que a lo largo de las décadas ganó seguidores en todo el mundo por sus características clave y su fuerte personalidad”, dijo Luca Napolitano, directora de EMEA Fiat y Abarth. “Desde 1957, Fiat 500 siempre ha traído colores y sonrisas a la vida cotidiana en las carreteras del mundo, convirtiéndose en un embajador del ‘Bel Paese’ y en un ícono de estilo y diseño ‘hecho en Italia'”.

Sobre Fiat 500

El modelo que se exhibirá en el MoMA será un serie 500 F, el 500 más popular de la historia, producido desde 1965 hasta 1972. Contando las otras versiones (a saber, el Sport, D, L y R) de la primera generación, en total se fabricaron más de cuatro millones de automóviles desde 1957 hasta 1975. El automóvil es una expresión clara de la funcionalidad, un uso lógico y económico de los materiales y la creencia de que el diseño de calidad debe ser accesible para todos. El desarrollo de autos económicos y confiables como el Fiat 500 fue esencial para la motorización del continente europeo de posguerra. A través de su diseño y su centralidad en la historia de la Italia de mediados de siglo, los 500 encarnan muchos de los principios que tipificaron el diseño modernista de mediados de siglo y lo conectan con temas explorados en obras de toda la colección del Museo.

Comúnmente conocido como el “Cinquecento”, el Nuova 500 fue diseñado por el diseñador e ingeniero Dante Giacosa y lanzado en 1957. Giacosa, quien se unió a Fiat en 1927, fue responsable de muchos de los diseños más importantes que surgieron de la automotriz durante sus 43 años de carrera, incluyendo el 500 “Topolino” original y el último 500 “Nuova”.

Un automóvil urbano, compacto, con motor con tracción trasera, el 500 fue concebido como un automóvil económico para las masas. A pesar de sus pequeñas dimensiones exteriores, el diseño de Giacosa maximizó el volumen interior, dando como resultado un interior sorprendentemente espacioso que podía acomodar a cuatro pasajeros. El techo de tela plegable con características estándar impregno a este modelo económico con una sensación de lujo y, al mismo tiempo, redujo la cantidad de acero, un bien precioso en el momento, necesario para la producción del automóvil.

Este éxito indiscutible fue seguido en 2007 con el lanzamiento de la nueva generación. Los 500 de hoy, al igual que su ilustre antepasado, tuvieron un éxito inmediato en todo el mundo con una impresionante variedad de premios, incluyendo “Coche del Año” y “Compasso d’oro”.

El valor del buen diseño

Presentando objetos desde muebles y electrodomésticos hasta cerámica, vidrio, productos electrónicos, diseño de transporte, artículos deportivos, juguetes y gráficos, The Value of Good Design (del 10 de febrero al 27 de mayo de 2019) explora el potencial democratizador del diseño, comenzando con el Good Design del MoMA, que incluye iniciativas desde finales de la década de 1930 hasta la década de 1950, que promovieron productos contemporáneos bien diseñados y asequibles.

El concepto de Buen Diseño también se extendió más allá del Museo, y los gobiernos de ambos lados de la división de la Guerra Fría lo adoptaron como una herramienta vital de reconstrucción social y económica y de avance tecnológico en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, de los cuales el Fiat 500 es un ejemplo clásico. La exposición también plantea preguntas sobre lo que podría significar Buen Diseño hoy, y si los valores de mediados de siglo pueden traducirse y redefinirse para una audiencia del siglo XXI.