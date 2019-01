Al puertorriqueño le gusta la fiesta, sobre todo durante esta época navideña; de eso no hay duda. Todos estos parties vienen acompañados de mucha comida y bebida, especialmente aquellas bebidas que contienen alcohol. No importa si es coquito, sangría, cerveza, vino o tragos hechos con licores, cualquiera de estos son buenas excusas para celebrar.

Ahora bien, la situación se complica cuando quienes beben alcohol en exceso deciden manejar. Esto no solo pone en peligro su vida y la de sus pasajeros, que pueden incluir a su esposa e hijos, sino que también se convierten en una amenaza para el resto de los ciudadanos que se encuentran en su camino.

Consejos para evitar desgracias

Durante todo el año, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST) lleva a cabo una serie de campañas educativas para tratar de disminuir lo más posible los choques y las fatalidades en las carreteras.

En lo que va de año se han registrado (al momento de hacer la entrevista) 258 muertes a causa de choques de autos, 11 más que el año anterior. De estas, cerca del 35 % tuvo al alcohol como el causante. A tales efectos, la licenciada Darelis López Rosado, directora ejecutiva de la CST, activó la campaña educativa “Guiar borracho no es una alternativa” que correrá hasta que culminen las festividades de la Navidad en la isla.

“Para estas navidades, lo importante es que las personas planifiquen. De igual manera que sabes dónde vas a pasar la fiesta de Despedida de Año y el Día de Reyes, y planificas la ropa que te vas a poner, pues también debes organizar cómo vas a llegar y regresar a tu casa de manera segura”, indica la abogada y expolicía.

La CST aconseja a quienes decidan beber durante las fiestas navideñas que hagan lo siguiente:

1. Quédate en la casa donde se llevará a cabo la fiesta. “Si es una actividad familiar, el amor y el cariño para evitar que esa persona vaya a perder la vida, va a llevar al anfitrión a tratar de protegerlo. Necesitamos esa colaboración, principalmente para evitar que esa persona se vaya guiando esa noche”, dice López Rosado.

2. Toma transporte de pago. Identifica de antemano los medios de transporte de pago, ya sea un taxi, los servicios de Uber, Pink Car, Procar y Jaime te Lleva. “Este año, por primera vez, la CST entró en una colaboración con estos transportistas en el periodo que dura la campaña en la cual se le ofrecerá un descuento a los usuarios que utilicen el código: Navidad segura”, comenta la directora ejecutiva de la CST.

3. Ten precaución durante las fiestas de trabajo. Por lo regular, los patronos celebran alguna actividad navideña con sus empleados. La CST recomienda que tengan disponible transportación para sus empleados, de manera que estos no tengan que manejar ebrios. “Esa noche el patrono no perderá un empleado porque se fue manejando borracho, sino que protegerá también la imagen de la empresa, porque, aunque no tiene responsabilidad criminal, sí tiene responsabilidad civil, algo que establece la jurisprudencia local”, manifiesta la licenciada.

Hasta los fabricantes de autos, responsables socialmente, hacen su parte para que entiendas lo vital que es el asunto. En su cuenta de Twitter, Mercedes

What is it about racing drivers and champagne bottles? pic.twitter.com/t9MXiBYuJy — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) December 31, 2018

Cero uso del celular

Otro de los grandes males que están afectando a los conductores en la carretera es el uso del celular mientras manejan. Esto se ha convertido en uno de los factores clave en los accidentes de autos. “En el caso del uso del celular, el elemento clave es la distracción. Cuando estás detrás del volante y despegas la mirada de la carretera para mirar algo, ahí es que creas un lapso y un periodo de distracción lo suficientemente largo que puede costarle la vida alguien”, explica López Rosado. “Esto podría causar que te lleves enredado a un peatón o que choques contra otro auto, porque estabas mirando el celular en vez de mirar hacia el frente y atender la carretera”.

Consejos para los peatones

En caso de que tengas que caminar de noche durante esta temporada, el peatón debe:

1. vestirse con ropa clara;

2. incluir algún tipo de reflector en la ropa;

3. si no hay una acera disponible, se debe mantener siempre en la orilla; y

4. caminar de frente al tránsito, para que pueda ver los vehículos que vienen y que le permitan maniobrar en caso de que se tenga que mover del medio.

Multas al manejar ebrio

Primera convicción - Multa de $500 más $50 por cada centésima sobre el límite de alcohol; de 5 a 15 días de cárcel (en caso de no cumplir con el Programa de Rehabilitación); 30 días de suspensión de la licencia de conducir; y $50 de ingreso al programa de rehabilitación.

Segunda convicción - Multa de $750 más $50 por cada centésima sobre el límite de alcohol; 1 año o más de cárcel; 1 año o más de suspensión de la licencia de conducir; y servicios comunitarios por no menos de 30 días, interconector de ignición y otras aplicables.

Tercera convicción - Multa de $2,000 a $5,000 más $50 por cada centésima sobre el límite de alcohol; 2 años de cárcel; 2 años de suspensión de la licencia de conducir; y servicios comunitarios por no menos de 60 días, interconector de ignición y otras aplicables.

1. Está prohibido por ley que personas menores de 18 años conduzcan con contenido de alcohol en su sangre.

2. Está prohibido por ley que conductores entre 18 a 20 años y conductores de vehículos pesados, oficiales y motoras, manejan con una concentración de 0.02% de alcohol o más.

3. Está prohibido por ley que personas mayores de 21 años conduzcan con una concentración de alcohol de 0.08% o más.

4. No se puede transportar un envase abierto que contenga .5% o más por volumen.

5. Ocasionar alguna lesión corporal o daño permanente a una persona por conducir bajo los efectos del alcohol, conlleva una pena fija de 18 meses de cárcel.

6. Ocasionar la muerte de otra persona, por conducir bajo los efectos del alcohol es un delito grave y conlleva una pena fija de 15 años de cárcel.