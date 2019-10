Luego de hacerlo hace unos meses, la empresa coreana de autos Hyundai de Puerto Rico emitió hoy una nueva alerta a todos sus clientes y al público general sobre un esquema de mensajes engañosos (o “scam”, como se le conoce en inglés), en los que se están enviando mensajes de texto ofreciendo premios a nombre de la marca. Entre los premios están, vehículos, una compensación metálica y boletos para conciertos de artistas reconocidos. En dichos mensajes, se alega que la persona ha resultado ganadora de un premio relacionado con el 25 aniversario de Hyundai y solicita que dicha persona se comunique a un número de teléfono para hablar con un representante legal.

Al igual que la ocasión anterior en agosto pasado, Hyundai de Puerto Rico reitera que este esquema es totalmente falso y los mensajes no son comunicaciones oficiales de la marca Hyundai ni de ninguno de sus concesionarios. Se exhorta al público general a no responder a dichos mensajes ni a compartir información personal o intercambiar bienes materiales. Como parte de la política de respetar y cuidar la privacidad y seguridad de todos clientes y del público en general, este tipo de comunicados no se envía sin autorización previa ni tampoco se solicita algún tipo de pago o información sensitiva. Todas las promociones de Hyundai de Puerto Rico, sorteos, eventos y comunicados son publicados en los medios de comunicación oficiales y en hyundaipr.com.