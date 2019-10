Con una íntima ceremonia, anoche fue inaugurado el primer concesionario Lamborghini en Puerto Rico y el Caribe. Luego de una inversión onerosa y de haber estado operando de manera provisional, este espacio creado a imagen y semejanza al resto de los "dealers" de la marca a nivel global, servirá como "nuevo hogar" a los dueños de autos de la marca.

Desde hace muchos años, el grupo Gómez Hermanos Kennedy LLC estuvo interesado en adquirir los derechos para vender los autos de la marca en la isla, pero no se habían dado las condiciones ideales para lograrlo. "El interés por Lamborghini nació hace muchos años. En un principio, en el 2003, viajé y me reuní con altos ejecutivos en las oficinas de la empresa en Bolonia, Italia, pero en aquel momento las exigencias eran muy grandes", indicó Víctor Gómez III, presidente de Gómez Hermanos Kennedy. "Para el volumen que había en aquel momento, donde había prácticamente un solo modelo (Gallardo), nos dimos cuenta que no era la movida más adecuada. En la vida algo te puede gustar, pero hay que tener un sentido de negocio en todo momento".

Lamborghini Huracán. (Suministrada)

Con el paso de los años, Gómez III no le perdió la pista a los autos de la marca, sobre todo por pertenecer al Grupo Volkswagen, quienes también manufacturan los vehículos Porsche, Bentley y Audi, que forman parte del conglomerado de concesionarios de autos de lujo que representa en la isla. "En el 2018 me di a la tarea de volver a investigar y hacer los contactos con Lamborghini. La compañía había evolucionado en sus modelos y había crecido mucho más", añadió el experimentado empresario. "Entonces vi que era el momento propicio para comenzar con la marca. La solicité y gracias a Dios fuimos los afortunados de ser escogidos para representar la marca en la isla. A fines del año pasado ya estábamos nombrados oficialmente y en diciembre trajimos la primera SUV Urus".

Modelo Lamborghini Urus. (Suministrada)

Lamborghini Urus

El Urus, un vehículo deportivo utilitario con un precio incial de venta que ronda los $280,000, será el modelo de la marca de mayor venta en la isla, según Gómez III. De hecho, ya se han vendido y entregado 10 unidades, mientras que a finales de año esperan recibir unas cuantas más, las cuales ya están separadas. Al finalizar el año, se pueden haber vendido una veintena de modelos Lamborghini, incluyendo algunos modelos Huracán y Aventador, los cuales tienen precios que sobrepasan el medio millón de dólares.

Especial atención al servicio

Entre los requisitos para montar el concesionario estaba el crear un espacio que tuviera la imagen y diseño representativo de la marca a nivel mundial, además de tener un área de piezas y servicio. "El vender una nueva marca es muy complejo, porque hay que pensar en un sinnúmero de elementos, además de las ventas. Entre esos, uno de los más importantes esel servicio", comentó Gómez III. "Antes se podía arreglar un auto con un par de herramientas, pero hoy día necesitas herramientas especiales y computadoras, así como técnicos automotrices especializados, de los cuales nosotros tenemos dos actualmente. No es vender un auto por venderlo. Nosotros nos aseguramos de honrar garantías y darle un respaldo al cliente para el futuro".

Modelo especial Lamborghini Aventador S, versión Skyler Gray. (Suministrada)

Autos personalizados

Una de las áreas que más llama la atención dentro del concesionario es un cuarto donde los clientes pueden sentarse junto con el gerente del concesionario, Rafael Betances, a seleccionar y personalizar el auto Lamborghini de sus sueños. Allí, los clientes pueden abrir gavetas y ver, tocar y oler las telas, los colores y las texturas que se pueden utilizar en el exterior y el interior del auto. Además, se pueden ver detalles como aros, costuras, cinturones, "calipers" y alfombras, entre muchos otros. El proceso entre ordenar y recibir un vehículo de la marca podría tardar unos cinco a seis meses. Aunque el concesionaro tratará de siempre tener modelos disponibles para aquellos clientes que no quieran esperar.

De izquierda a derecha: Víctor Gómez III, Skyler Grey y Víctor Gómez IV frente al único modelo Lamborghini Aventador S, versión Skyler Grey. (Suministrada)

Durante la ceremonia de inauguración, que contó con la presencia de gerenciales de Lamborghini de Estados Unidos, se mostró un modelo especial del Aventador S, versión Skyler Grey, creado en conjunto con este artista urbano de 19 años y que fue mostrado a principios de año en el Monterrey Car Week. El joven estuvo presente en la ceremonia.